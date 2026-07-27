El sistema de la CBP que revisa el equipaje antes de que el vuelo llegue al aeropuerto JFK

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) puso en marcha el Sistema Internacional de Inspección Remota de Equipaje (IRBS, por sus siglas en inglés) para los vuelos sin escalas de Qatar Airways entre Doha y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK), en Nueva York. La tecnología permite que agentes estadounidenses revisen el equipaje facturado mientras el avión todavía está en vuelo, antes de que llegue al territorio norteamericano.

Cómo funciona el sistema de la CBP que revisa el equipaje antes de que aterrice en el JFK

Según informó la entidad en un comunicado oficial, el nuevo sistema captura imágenes de rayos X del equipaje facturado en el Aeropuerto Internacional Hamad, en Doha, antes del despegue. Las imágenes se transmiten de forma segura a agentes de la CBP, que las analizan de manera remota mientras la aeronave se dirige hacia Estados Unidos.

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De acuerdo con la agencia, este procedimiento permite detectar posibles amenazas antes de que el equipaje ingrese al país, sin reemplazar los controles de seguridad vigentes.

Además, los pasajeros elegibles con vuelos de conexión que cumplan los requisitos podrán dirigirse directamente a su siguiente vuelo sin retirar ni volver a facturar el equipaje, salvo que las autoridades determinen que es necesaria una inspección adicional.

CBP, Qatar Airways y JFK implementan la revisión remota de equipaje

La implementación del programa es resultado de una colaboración entre la CBP, el Ministerio del Interior de Qatar, Qatar Airways y la Nueva Terminal Uno del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy.

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“La CBP está comprometida con el desarrollo de soluciones innovadoras que mejoren tanto la seguridad como la experiencia del viajero”, afirmó la comisionada adjunta ejecutiva de la Oficina de Operaciones de Campo de la CBP, Diane J. Sabatino.

La funcionaria explicó que la ampliación del sistema refuerza la capacidad de control de la CBP al incorporar tecnología avanzada y cooperación internacional para anticipar riesgos durante el ingreso al país.

Pasajeros con conexiones en JFK podrán evitar volver a facturar el equipaje

Además de reforzar la seguridad, el IRBS busca agilizar el ingreso de los viajeros que realizan conexiones internacionales y reducir los tiempos del proceso de llegada para quienes cumplan con los requisitos establecidos.

La CBP explicó que esta iniciativa forma parte de su Plan de Modernización de Aeropuertos, una estrategia destinada a incorporar nuevas tecnologías para optimizar los controles fronterizos y mejorar la experiencia de los pasajeros sin disminuir los estándares de seguridad.

Varias personas salen de la terminal tras su llegada al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy procedentes de Amán, Jordania, el jueves 5 de marzo de 2026. (AP Foto/Yuki Iwamura) Yuki Iwamura - AP

La CBP prevé extender la revisión remota a más aerolíneas y aeropuertos

De acuerdo con el aviso, el programa comenzará a operar en los vuelos sin escalas de Qatar Airways entre Doha y Nueva York. Sin embargo, la CBP anticipó que prevé extender esta tecnología a otras aerolíneas y aeropuertos internacionales asociados en los próximos años.

En ese marco, el organismo destacó que la Nueva Terminal Uno del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, un proyecto de aproximadamente US$9500 millones desarrollado mediante una asociación público-privada junto con la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, cuyo diseño contempla herramientas avanzadas de control fronterizo y facilitar la implementación de este tipo de tecnologías.