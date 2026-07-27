Cámaras Flock: crece la preocupación por el uso indebido del sistema de rastreo de matrículas en EE.UU.

La tecnología de lectura automática de matrículas Flock generó preocupaciones sobre seguridad pública y privacidad en Estados Unidos. Diversos sectores cuestionaron el equilibrio entre la efectividad del sistema de cámaras policiales y el control de los datos por parte de los agentes.

Casos de uso indebido del sistema de cámaras policiales Flock

Los departamentos de policía de EE.UU. enfrentan cuestionamientos debido al uso irregular de las cámaras automatizadas de lectura de matrículas provistas por la empresa Flock. Según CNN, diversos agentes han utilizado la plataforma digital de manera inconsulta para rastrear a parejas o resolver asuntos de índole personal.

La organización ACLU asegura que la compañía Flock comparte información del escaneo de matrículas con el ICE Imagen generada con Inteligencia Artificial

Un recuento realizado por el Instituto para la Justicia contabilizó al menos dos decenas de casos donde efectivos policiales renunciaron o terminaron arrestados por abusar de esta tecnología. Entre los episodios documentados figuran incidentes específicos en Milwaukee, donde un detective rastreó vehículos en decenas de ocasiones.

A estos hechos se suman detenciones recientes de cinco agentes en Albany y la destitución de otros oficiales en la localidad de Greer. Las autoridades judiciales advierten que estas acciones socavan la confianza pública depositada en las instituciones de seguridad.

De acuerdo con una demanda presentada en febrero, un agente identificado como Josue Ayala usó el sistema 124 veces para dar con la ubicación de su pareja. Asimismo, lo hizo en 55 ocasiones para verificar dónde se encontraba el exnovio de la mujer.

Cómo funciona el sistema de cámaras Flock para la lectura automática de matrículas

Los sistemas automatizados de lectura de matrículas usan dispositivos instalados en vehículos oficiales o en postes en la vía pública. De acuerdo con CNN, estas cámaras capturan imágenes de las placas vehiculares y de otras características identificatorias para almacenar los registros en bases de datos centralizadas.

La plataforma alerta de manera automática a los oficiales cuando detecta un automóvil vinculado con una persona desaparecida o con una investigación criminal en curso. Además, las fuerzas del orden pueden consultar manualmente una matrícula específica para reconstruir sus trayectos recientes.

El sistema Flock Safety permite rastrear placas y características de vehículos para asistir investigaciones policiales y federales Fotomontaje realizado con IA

La compañía Flock Safety colabora con más de 5000 agencias policiales y su red incluye más de 120.000 cámaras distribuidas en 49 estados. Los departamentos autorizados también pueden compartir esta información con agencias vecinas para coordinar una respuesta operativa más eficiente.

Opiniones divididas por el uso del sistema de cámaras Flock en EE.UU.

A pesar de los cuestionamientos por el uso indebido de los agentes, la efectividad de estas herramientas genera opiniones divididas entre las fuerzas policiales, los investigadores académicos y las organizaciones defensoras de los derechos civiles. Según CNN, los partidarios del sistema sostienen que la red de cámaras facilita la resolución de delitos graves y la recuperación de vehículos robados.

“Cuando hablo con mis clientes, cuando viajo por el país, hay una larga lista de casos de éxito que habrían quedado sin resolver de no ser por Flock”, dijo al medio el CEO y cofundador de la empresa, Garrett Langley.

El CEO y cofundador de Flock aseguró que "una larga lista" de casos fue resuelta por su sistema de cámaras de detección automática de matrículas en EE.UU. Freepik

Por otra parte, análisis independientes sobre la tecnología mostraron resultados mixtos y señalan que la instalación masiva de cámaras no garantiza por sí misma una reducción general de la criminalidad. Especialistas en seguridad pública indicaron que el éxito de los dispositivos depende directamente de las políticas internas y de las auditorías implementadas.

Los críticos del sistema advierten además sobre la falta de protecciones legales y la ausencia de requisitos judiciales para efectuar búsquedas en la base de datos. Ante este panorama, la empresa desarrolladora implementó nuevas herramientas de asistencia para auditorías con el fin de detectar accesos anormales y proteger la privacidad ciudadana.