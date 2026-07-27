Entre los más buscados del FBI: la encontraron en Jamaica, está acusada de fraude y fue extraditada a EE.UU.

Elaine Angene Escoe, ciudadana jamaiquina de 41 años, regresó bajo custodia a Estados Unidos después de ser detenida en Jamaica, donde permanecía oculta desde 2025. La mujer figuraba en la lista de los estafadores más buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y deberá responder ante un tribunal del Distrito Sur de Florida por varios cargos relacionados con fraude y lavado de dinero.

Cómo operaba el presunto fraude con fondos de ayuda por Covid-19 que investiga el FBI

Según la acusación federal, Escoe integró un grupo que habría obtenido de manera irregular más de 32 millones de dólares provenientes de programas de asistencia económica implementados durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

La investigación sostuvo que la organización presentó más de 90 solicitudes con datos falsificados para acceder a esos recursos.

Prófugos como Elaine Angene Escoe enfrentan cargos por presentar decenas de solicitudes falsas para obtener más de 32 millones de dólares en programas de asistencia FBI

Entre los programas federales utilizados por la organización se encuentran:

Programa de Protección de Nóminas ( PPP , por sus siglas en inglés)

, por sus siglas en inglés) Fondo de Revitalización de Restaurantes ( RRF , por sus siglas en inglés)

, por sus siglas en inglés) Subvención para Operadores de Locales Cerrados ( SVOG , por sus siglas en inglés)

, por sus siglas en inglés) Préstamo por Desastre por Daños Económicos (EIDL, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la investigación, las solicitudes incluían información falsa sobre empresas, cantidad de empleados, ingresos, nóminas y actividad comercial. Para respaldar esos datos, los implicados habrían elaborado documentación fiscal, registros bancarios y otros archivos financieros alterados.

Los fiscales también sostuvieron que parte de las solicitudes fueron gestionadas para terceros. A cambio de obtener la aprobación de los préstamos, los responsables del esquema exigían pagos que, en algunos casos, alcanzaban hasta el 50% del dinero recibido.

Posteriormente, los fondos eran distribuidos mediante transferencias entre integrantes del grupo, retiros en efectivo y el uso de cheques para dificultar el seguimiento del dinero.

La búsqueda de Escoe comenzó después de que no asistiera a una audiencia judicial en Florida en junio de 2025. Tras emitirse una orden federal de arresto, las autoridades determinaron que había abandonado el país norteamericano.

“Esta estafadora, una de las más buscadas, presuntamente obtuvo decenas de millones de dólares en ayudas por la Covid-19, robando recursos esenciales a empresas legítimas durante una crisis nacional”, declaró el fiscal general interino Todd Blanche.

La fuga de Elaine Escoe y su captura en Jamaica

Tras abandonar EE.UU., Escoe habría permanecido en Jamaica bajo la identidad falsa de “Harley Newman”. Las autoridades también señalaron que empleaba los alias “Annie” y “Annie Palmer” durante el tiempo que permaneció prófuga, según el sitio web del FBI.

La agencia federal llegó a ofrecer una recompensa de hasta US$150.000 por información que permitiera localizarla. Finalmente, una denuncia recibida por las autoridades jamaicanas permitió conocer su ubicación, lo que dio inicio a un operativo conjunto de captura y extradición entre organismos de ambos países.

Elaine Angene Escoe, prófuga desde mayo de 2025, fue capturada en Jamaica y regresó a Estados Unidos para enfrentar a la justicia X @FBIMiamiFL

Qué cargos enfrenta la jamaiquina acusada de fraude en EE.UU.

Elaine Escoe enfrenta acusaciones por conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para lavar dinero y varios cargos vinculados al movimiento de fondos obtenidos presuntamente de forma ilegal. Con su regreso a Florida, se convierte en la última integrante del grupo en comparecer ante la justicia.

Los otros cinco acusados ya fueron condenados:

Alfred Davis recibió una pena de 235 meses de prisión

recibió una pena de Cher Davis fue sentenciada a 87 meses

fue sentenciada a Latoya Clark , a 70 meses

, a Gino Jourdan , a 46 meses

, a James McGhow, a 42 meses

Algunos fueron declarados culpables tras un juicio federal y otros admitieron previamente su responsabilidad. El FBI incorporó a Escoe a su lista de los “estafadores más buscados” en junio del presente año, pocas semanas después de crear ese registro.

“El éxito histórico de la lista de los ‘estafadores más buscados’ continúa, ya que el FBI y nuestros socios acaban de capturar a nuestro cuarto estafador más buscado en cinco semanas”, dijo el director del FBI, Kash Patel, a Fox News.