China propone ser la sede de la secretaría del nuevo tratado de altamar

China propuso el viernes ser la sede de la secretaría del nuevo tratado para la protección de la altamar, una sorpresiva puja que subraya el interés de Pekín en tener una mayor influencia en la gobernanza ambiental global.

El gigante asiático "ha decidido presentar la candidatura de la ciudad de Xiamen para ser sede de la secretaría" del tratado, escribió la misión china ante Naciones Unidas en una carta al secretario general, Antonio Guterres, de acuerdo con la copia a la que tuvo acceso la AFP.

El tratado fue ratificado por 60 países en septiembre y empezará a regir desde el sábado. Busca proteger las áreas biodiversas en aguas de todo el mundo, más allá de las zonas económicas exclusivas de los países.

Hasta ahora, Bélgica y Chile competían por ser la sede de la futura organización. El país anfitrión se decidirá este año.

La propuesta de Xiamen muestra "la intención de China de ayudar a darle forma a las reglas globales", dijo Li Shuo, director del Centro Climático del Instituto de Políticas de la Asia Society en Washington.

La propuesta de Pekín llega días después de que el presidente Donald Trump anunciara que Estados Unidos se retirará de 66 organizaciones y tratados globales, incluyendo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.