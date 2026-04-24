Golpe al Cartel de Sinaloa en medio de las tensiones entre Sheinbaum y EE.UU. tras la muerte de agentes de la CIA

Militares mexicanos capturaron este miércoles 22 de abril a diez integrantes de la facción del Cartel de Sinaloa liderada por Aureliano Guzmán Loera, alias “El Guano”. El operativo, realizado en el municipio de Tamazula, Durango, contó con apoyo de EE.UU. y golpeó al círculo cercano del hermano del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Qué pasó con los agentes de EE.UU. muertos en Chihuahua y la reacción de Claudia Sheinbaum

De acuerdo con reportes de CBS News, el éxito de la misión coincide con la tensión entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y la administración de Donald Trump. La polémica estalló tras la muerte de dos agentes estadounidenses en un accidente vial en Chihuahua el martes 21 de abril.

Fueron 10 los arrestados en México; se trata de miembros de un cartel vinculado a El Chapo Guzmán Captura Rotativo de México

Fuentes cercanas al caso confirmaron a CBS News que los fallecidos eran empleados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), cuya presencia en operativos de campo no contaba con el aval explícito del gobierno federal mexicano.

Ante el incidente, la presidenta Sheinbaum fue clara al rechazar la intervención de agentes extranjeros sin protocolos claros. La mandataria afirmó que el apoyo de Washington debe limitarse al intercambio de información.

“El apoyo debe limitarse estrictamente al intercambio de inteligencia, prohibiendo acciones sobre el terreno con agentes extranjeros sin la autorización del gobierno federal”, señaló la líder mexicana tras considerar posibles sanciones contra el gobierno estatal de Chihuahua por permitir el accionar de la CIA.

Cómo fue el operativo en Durango contra Aureliano Guzmán Loera, hermano de El Chapo

El despliegue militar se concentró en una aldea montañosa cerca de la frontera entre Durango y Sinaloa, región donde “El Guano” ejerce su mayor influencia y donde se escondió durante años su hermano, “El Chapo” Guzmán.

Aunque el líder logró escapar, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) destacó en un aviso difundido por medios como Telemundo que se capturó a sus aliados más cercanos, entre ellos su mano derecha, su jefe de seguridad y un asistente logístico.

Actualmente, el Departamento de Estado de EE.UU. (DOS, por sus siglas en inglés) ofrece una recompensa de US$5 millones por información que lleve al arresto del capo.

“Es un ciudadano mexicano buscado por delitos contra Estados Unidos. El 28 de diciembre de 2022, HSI Tucson y la Fiscalía Federal de Tucson (USAO, por sus siglas en inglés) obtuvieron una acusación formal sustitutiva sellada de un gran jurado federal en el Distrito de Arizona contra CPOT Aureliano GUZMAN-Loera por violaciones relacionadas con 21 USC 846 (Conspiración para poseer con intención de distribuir sustancias controladas)”, aclara el comunicado de su búsqueda.

Por su parte, el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, detalló que los agentes de la CIA fallecidos eran “oficiales instructores que realizaban tareas de capacitación” en uno de los laboratorios de drogas químicas más grandes hallados en el país latino, donde se aseguraron más de 5000 libras (2267 kilogramos) de metanfetamina.

El aviso de captura de Guzmán-Loera, Aureliano, buscado por crímenes contra Estados Unidos DOS

Qué pasó con Los Chapitos, El Mayo Zambada y la estructura actual del Cartel de Sinaloa

Joaquín “El Chapo” Guzmán cumple una condena de cadena perpetua en la prisión ADX Florence en Colorado, Estados Unidos. Dos de sus hijos, vinculados a Los Chapitos, enfrentan procesos judiciales en EE.UU..

Paralelamente, Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador de la organización criminal, aguarda el inicio de su proceso judicial en una corte de Nueva York tras su captura el año pasado.

Los diez detenidos en Tamazula fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad a la Ciudad de México para ser puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

El otro gran capo del cartel de Sinaloa, El Chapo Guzmán, fue sentenciado a cadena perpetua en EE.UU. en 2019

El armamento incautado incluye ametralladoras calibre 5.56 mm y artefactos explosivos. Así, quedó bajo resguardo de las autoridades federales como parte de la evidencia en el proceso por delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego.