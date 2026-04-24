Se vienen tormentas eléctricas y granizo del tamaño de pelotas de golf en las Grandes Llanuras: hay alerta en Texas

Los informes meteorológicos indicaron la llegada de un período de tiempo severo que afectará principalmente a Oklahoma, Kansas y sectores del norte de Texas. Se prevé que un sistema frontal frío, que impulsará la formación de tormentas eléctricas, precipitaciones intensas, ráfagas de viento y caída de granizo de gran tamaño, extienda estas condiciones durante el fin de semana.

Alertas del NWS en Oklahoma por tormentas severas, granizo y riesgo de tornados

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), el estado de Oklahoma concentrará el nivel más alto de alerta debido a la combinación de aire húmedo e inestabilidad atmosférica. Las zonas central y norte-central presentarán mayor probabilidad de registrar tormentas eléctricas de intensidad elevada.

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Entre los principales riesgos se encuentran:

Caída de granizo de hasta dos pulgadadas (cinco centímetros).

de hasta dos pulgadadas (cinco centímetros). Ráfagas de viento con capacidad de generar daños.

con capacidad de generar daños. Lluvias intensas en períodos cortos.

El desarrollo de las tormentas está previsto a partir de la tarde de este viernes 24 de abril, con continuidad durante el sábado y el domingo. En localidades como Norman, se estima una probabilidad de estas condiciones cercana al 30% durante la tarde del sábado, con temperaturas máximas superiores a los 84°F (28,8°C).

Kansas y Texas enfrentan riesgo de granizo gigante y vientos destructivos este fin de semana

En Kansas, los pronósticos ubicaron a varias regiones dentro de un nivel de riesgo elevado para tormentas severas. La interacción de distintos factores atmosféricos incrementó la posibilidad de granizo de gran tamaño y vientos intensos.

El patrón climático se mantendría activo hasta el domingo, con episodios reiterados de inestabilidad. La evolución del sistema dependerá del desplazamiento del frente frío y de la energía disponible en la atmósfera.

En Texas, particularmente en áreas cercanas al límite con Oklahoma, se espera el avance de tormentas desde la noche del viernes. Las condiciones previstas incluirán fenómenos similares a los de los estados vecinos, con énfasis en granizo y ráfagas de viento.

Las autoridades meteorológicas prevén la formación de nuevas tormentas con vientos dañinos y granizo del tamaño de pelotas de golf NWS

Qué estados de EE.UU. enfrentan riesgo de tornados e inundaciones repentinas

Además de los eventos de granizo y viento, existe la posibilidad de inundaciones repentinas en sectores de las Llanuras centrales y del sur. Este riesgo se incrementa cuando las tormentas se desplazan de forma repetida sobre una misma región.

Arkansas y Mississippi : se esperan acumulaciones totales de lluvia de entre una y tres pulgadas (dos y siete centímetros) .

: se esperan . Oklahoma : aunque el riesgo principal en este estado se centra en el granizo y los tornados, el NWS indicó que las inundaciones continuarán como una de las preocupaciones. También se emitió un aviso por lluvias intensas en el norte de la entidad.

: aunque el riesgo principal en este estado se centra en el granizo y los tornados, el NWS indicó que las inundaciones continuarán como una de las preocupaciones. También se emitió un aviso por lluvias intensas en el norte de la entidad. Llanuras Centrales y del Sur: se prevén inundaciones repentinas aisladas como resultado de las tormentas eléctricas pronosticadas hasta el domingo por la tarde.

En cuanto a tornados, si bien la probabilidad inicial se considera baja, los especialistas no descartan la formación de algunos eventos aislados, especialmente en zonas donde interactúan diferentes frentes atmosféricos.

El NWS advirtió que "todos los riesgos severos", incluyendo tornados, son posibles el sábado, especialmente cerca de un frente cálido que se elevará hacia el centro y norte de Oklahoma Freepik

Por qué el frente frío intensifica las tormentas en Oklahoma, Kansas y Texas

El avance del frente frío actúa como el principal desencadenante de la actividad climática este fin de semana. Su interacción con aire cálido y húmedo genera las condiciones necesarias para la formación de tormentas eléctricas.

Este sistema se desplaza de manera lenta hacia el sur, lo que permite la persistencia del temporal en determinadas áreas. Este comportamiento también favorece la acumulación de precipitaciones y aumenta el riesgo de inundaciones.

En términos de temperatura, el impacto varía según la región: