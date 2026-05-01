Chonkers, el enorme león marino, atrae a multitudes al muelle 39 de San Francisco

SAN FRANCISCO (AP) — Un intrépido león marino apodado Chonkers se está abriendo paso hacia el corazón de los turistas y residentes que han acudido en grandes números al muelle 39 de San Francisco para ver de cerca al enorme animal.

La mañana del jueves los visitantes tomaban fotos mientras el león marino de Steller se dejaba caer sobre el muelle, rodeado de decenas de leones marinos de California —mucho más pequeños— que viven en los embarcaderos.

“¡Es como un Volkswagen! ¡Es enorme!”, dijo Oluwaseyi Akinbobola, una visitante de Los Ángeles. Contó que tenía media hora libre, así que bajó corriendo al muelle con la esperanza de ver a Chonkers. “He oído por todas partes sobre este león marino gigante, y me gusta mirar cosas, así que se me ocurrió venir a verlo”.

Chonkers probablemente llegó desde el norte, de la costa de Washington o de Oregon, y se calcula que pesa entre 680 y 900 kilos (1.500 y 2.000 libras), indicó Laura Gill, gerente de programas públicos de The Marine Mammal Center, en Sausalito. Chonkers ha sido uno de los pocos leones marinos de Steller que se han aventurado hasta el muelle, el cual ofrece protección de los depredadores y el fuerte oleaje, así como una amplia variedad de presas.

“Tienen mucha comida en la bahía de San Francisco: los peces, los peces de roca, las anchoas, el arenque; hay muchas presas fáciles”, explicó.

El enorme león marino, que fue visto por primera vez el mes pasado, ha unido a la comunidad, comentó Danielle Ovadia, residente de San Francisco. “Es tan adorable y, literalmente, es gigantesco”, indicó.

Los leones marinos se han vuelto sinónimo del popular muelle turístico, pero no empezaron a reunirse allí sino hasta después del terremoto de 1989, según la marina. Un macho solitario de pronto se vio acompañado por muchos ejemplares más y, para febrero de 1990 la población ya contaba con más de 300 animales.

Se puede ver a Chonkers en los embarcaderos por la mañana, pero es más difícil ubicarlo durante el resto del día, indicó Gill. Añadió que resulta entrañable verlo intentar acurrucarse con los otros leones marinos para entrar en calor, y será interesante ver si otros miembros de su especie hacen lo mismo.

“Está tratando de encajar, pero destaca muchísimo”, concluyó Gill.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.