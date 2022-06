Christian Nodal se disculpó con J Balvin por “Girasol”, el tema que le dedicó, y el colombiano reaccionó

La semana pasada cerró con un pleito que fue escalando con el paso de las horas. J Balvin se sumó a la ola de comentarios sobre el nuevo look de Nodal, quien ha añadido tatuajes a su rostro para cubrir otros y se decoloró el pelo. Además hizo otros chistes, incluso sobre la reciente ruptura con Belinda, que no fueron bien recibidos por su colega. La respuesta fue inesperada: le compuso un tema ajeno al género regional mexicano que durante seis minutos reprocha la actitud del reggaetonero colombiano.

“Pobre payaso que usa a todo el mundo pa’ conectar con la gente. Dices latino gang pero pisas a to’a tu gente. Pa’ dar mensajes m’hijo hay que ser coherentes. Si tú no eres artista, al menos sé prudente”, dice una estrofa de “Girasol”, el rap que entre decenas de groserías, cuestiona el talento de J Balvin y lo enfrenta por burlarse “del dolor ajeno”. El tema musical generó respuestas encontradas en redes, entre quienes defendieron su valor y quienes consideran que se ridiculizó.

Las redes sociales reaccionaron a "Girasol", la canción que Nodal lanzó a propósito del pleito con J Balvin captura de twitter - captura de twitter

“¿Recuerdas el caso de Johnny Depp?, pues bueno, si la ‘innombrable’ me arma un caso eso verán de nuevo”, dice en otro fragmento que ha causado polémica por la comparación entre la relación violenta de Amber Heard y Johnny Depp y la suya con Belinda.

Nodal se arrepintió antes del lanzamiento, pero no dio marcha atrás. Así lo dijo el viernes 3 de junio, durante un concierto en Morelia: “Aunque me arrepentí y me arrepiento ya no hay manera de pararla, va a salir”. Pero no perdió la oportunidad de enviar un mensaje a J Balvin sobre la importancia de “respetarse y respetar a los demás” y resaltó: “No hay que pisar los sueños de nadie, hay que ayudar a que los sueños de todo mundo se cumplan”.

Nodal se disculpa por canción en contra de J Balvin

J Balvin decidió borrar la publicación que originó el conflicto, pero lo hizo varios días después cuando ya era viral. “Obviamente no soy nadie pa’ juzgarlo, estaba pasando un mal momento. Yo hice mi chiste sin mala intención y entiendo su punto de vista”, comentó en Instagram. Además, tal y como señaló Nodal en diversas publicaciones, reconoció el impacto de sus actos al ser influencia para un amplio público que sigue sus carreras musicales. “Me pidió disculpas públicas y públicamente también yo lo hago”. Ambos declararon que hicieron las pases previo a las disculpas públicas.

La canción “Girasol” quedará, pero Nodal pidió que no la relacionaran a J Balvin porque está dedicada a toda la gente que no le permite superarse como ser humano y él solo era una referencia. El mexicano ha sido protagonista de diferentes controversias desde febrero, cuando anunció el fin de su relación con Belinda después de dos años. En redes y en los medios, se ha especulado sobre los motivos de la ruptura, desde deudas económicas hasta su mala relación con la familia de ella. En este contexto, él ha declarado en varias ocasiones que la situación lo tiene afectado y ha pedido respeto durante esta etapa de su vida.