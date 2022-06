Del tenso final con Antonio de la Rúa al “Waka Waka”: los dudosos inicios entre Shakira y Gerard Piqué

La cantante colombiana Shakira ha estado en boca de todos, ante los rumores de una presunta infidelidad de su pareja, el futbolista español Gerard Piqué. La historia con el español se ha ubicado en el ojo público desde el comienzo, pero no ha sido la única que ha dejado una profunda huella en su corazón. Antes, tuvo una larga relación de más de una década, entre canciones de amor y videoclips con Antonio de la Rúa, el abogado argentino hijo del expresidente Fernando de la Rúa. Todo llegó a su fin en 2010, pero meses después, surgió un nuevo sentimiento: la cantautora decidió darse una nueva oportunidad y empezó su noviazgo con Piqué, a quien habría conocido en el Mundial de Sudáfrica de 2010, cuando aún estaba con Antonito. Esta es la historia de un destino que entrelaza a los tres en un mismo punto y al mismo tiempo.

Shakira y De la Rúa tuvieron una relación de una década, que terminó con un conflicto legal Archivo

Antonio de la Rúa fue asesor de su papá, Fernando, cuando era presidente. También uno de los jefes de su campaña presidencial y quedó cautivado con la belleza y talento de la colombiana en el año 2000. Se conocieron en una cena en Buenos Aires, cuando ella promocionaba el disco “¿Dónde están los ladrones?”. Dos años más tarde, apareció en su primer videoclip y es el hombre detrás de uno de los mayores éxitos de la intérprete, “Día de enero”, tema en el que le hizo declaraciones de amor con frases como: “Y como vi que eras sincero, en tus ojos me perdí”.

Su relación fue como la de una pareja “casada”, así la describió Shakira en una entrevista en 2009, en la que dijo que para eso “no se necesitaban papeles”. La desilusión llegó tarde, ya que se dice que cuando estaban por llegar al altar, con los preparativos listos, Antonio le rompió el corazón y la abandonó semanas antes de la boda. Se separaron después de diez años, en lo que ella describió como “una decisión mutua”, que creía temporal y, mientras tanto, de la Rúa seguía revisando sus intereses comerciales y profesionales. Esta es solo una de las versiones, pues la línea temporal se difumina en los meses y años en los que conoció al astro español, Gerard Piqué.

Shakira y Antonio se enfrentaron en varias batallas legales Archivo

El final con De la Rúa no solo fue abrupto, sino también escandaloso, porque él le reclamó las ganancias por los años en la que la acompañó sentimentalmente y asesoró en su carrera.

En 2012, Antonito siguió presente, pero no de la mejor manera: intentó congelar los bienes de una cuenta de Shakira en Suiza. También la demandó en Nueva York y le exigió una compensación económica. Ella contraatacó demandándolo por haberse quedado con seis millones de dólares sin su consentimiento y luego se enfrentaron por la casa de Punta del Este, en donde vacacionaban. Tras cinco años de peleas, decidieron ya no hacer más litigios y él se convirtió en padre. Tuvo dos hijos con Daniela Ramos, ex Miss Colombia.

Gerard Piqué y Antonio de la Rúa se cruzaron en la vida de Shakira al mismo tiempo

En 2010, antes de la ruptura definitiva, la colombiana conoció a Piqué en el Mundial de Sudáfrica, en el que la colombiana hizo la apertura con “Waka Waka”. Según el relato del jugador del FC Barcelona, tiempo después de ese encuentro, él le escribió y le preguntó por el clima, un primer mensaje del que surgieron infinidad de conversaciones con las que nació el amor. En 2011, cuando confirmaron su noviazgo, se volvieron inseparables, a pesar de la diferencia de edad entre ambos: ella tiene 45 años y él 35. Anunciaron que esperaban a su primer hijo al año siguiente, Milan, y en 2014 nació Sasha. El recuerdo de Antonio se alejó rápido, dado que la relación con el defensor español tuvo un ritmo acelerado.

Shakira y Piqué se conocieron en el mundial de Sudáfrica Instagram

Aunque versiones señalan que Piqué y Shakira se conocieron en la grabación del videoclip de “Waka Waka”, otras apuntan a que no fue así. Esto lo argumentan con que él habría grabado en España y ella en Los Ángeles. Su verdadero encuentro habría sido en el festival “Rock in Río” en 2010, donde se llevaron muy bien. La cantante dijo al programa El Hormiguero que por eso escribió la canción “Me Enamoré”, ya que, entre mojitos, tuvieron un encuentro muy ameno. “La vida empezó a cambiar la noche que te conocí”, dice la letra del tema.

Shakira mencionó además que tenía una foto de ese momento, el día que los presentaron en Madrid. Su reencuentro habría sido en Sudáfrica. El futbolista no se pudo resistir y tiempo después la contactó para preguntarle cómo estaba el clima. Ese año se llevó el corazón de la colombiana y la Copa del Mundo.

Ahora, la cantante estaría volviendo a sufrir en el amor, pues los rumores de esta nueva ruptura acaparan la prensa española. De acuerdo con un podcast llamado Mamarazzis, Piqué la habría engañado con una joven de 20 años.

Shakira publica fotografía junto a sus hijos, con un mensaje que generó dudas Instagram @Shakira

La que parecía una trama digna de un guion de película, en la que los protagonistas comparten hasta el cumpleaños, el 2 de febrero, estaría en sus últimas escenas, antes de encontrar su devastador final, sobre todo para los fanáticos de la pareja, que siguieron cada paso de su relación.