Cierran varias calles de Nueva York por fallo estructural de un rascacielos

Los servicios de emergencia de Nueva York cerraron varias calles y evacuaron hoteles, oficinas y viviendas de Manhattan el martes después de que las columnas estructurales de un rascacielos en obras se doblaran, informaron los bomberos.

El edificio de 38 plantas que albergaba la sede de la farmacéutica Pfizer, cerca de la estación de trenes Grand Central y de la sede de la ONU, está siendo remodelado para convertir las oficinas en viviendas.

"A su llegada, unidades determinaron que dos columnas se doblaron en los pisos 21 y 22", dijo el Departamento de Bomberos de Nueva York en un comunicado.

"Pisos hundidos entre los niveles 21 y 26. Aproximadamente 40 unidades, 130 efectivos de bomberos y del Servicio Médico de Emergencias movilizados. No se han reportado lesiones hasta el momento", agregó.

Hoteles, negocios y apartamentos cercanos fueron evacuados y varias calles fueron cerradas como una medida de precaución mientras que policías y bomberos recorrían la zona, según un corresponsal de la AFP.

El Departamento de Edificios de Nueva York escribió en X que sus "ingenieros estructurales están en la escena investigando reportes de potenciales problemas estructurales en el 235 de la calle East 42, Manhattan".

El trabajador de la construcción Eddie, de 28 años, dijo a la AFP que fue evacuado del sitio. "Estaba abajo y vi que todos empezaban a bajar. Justo entonces, me avisaron que una columna estaba rota".