Cincinnati aniquila 9-0 al O&M FC y chocará con Tigres en Concachampions

El FC Cincinnati no tuvo piedad este miércoles del O&M FC dominicano al aplastarlo 9-0 en el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Otro equipo de la liga norteamericana (MLS), el Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller, avanzó también con un triunfo 2-0 ante el Cartaginés de Costa Rica mientras el LA Galaxy buscaba el pase frente al Sporting San Miguelito panameño.

El primero en poner pie en los octavos de final fue el FC Cincinnati, que ya tenía en el bolsillo una amplia ventaja de 4-0 de la ida.

Este miércoles, el francés Kenji Mboma Dem abrió la paliza en el minuto 18 frente a su público en el TQL Stadium y firmó su doblete en el 58.

El estadounidense Gerardo Valenzuela (27'), el dominicano Gabriel Castillo en propia puerta (33') y el estadounidense Tom Barlow (35') ampliaron la ventaja local antes del descanso.

Ademar Chávez y Stiven Jimenez, dos promesas mexicano-estadounidenses de 17 y 18 años, dejaron también su sello en el marcador en los minutos 48 y 68 mientras el jamaicano Alvas Powell (78') y el estadounidense Stefan Chirila (86') completaron el correctivo de Cincinnati.

Su rival en la fase de octavos será el mexicano Tigres, uno de los exentos de jugar la primera ronda del principal torneo de clubes de la Concacaf.

- Vancouver suda ante Cartaginés -

A diferencia de Cincinnati, el Vancouver Whitecaps sí pasó por apuros para deshacerse del Cartaginés.

La escuadra canadiense, vigente subcampeona del torneo y de la MLS, estaba advertida después del empate 0-0 de la ida y este miércoles se fue al descanso con el marcador también sin goles.

El delantero estadounidense Brian White tuvo la oportunidad de avanzar a Vancouver con un lanzamiento de penal que atajó el arquero costarricense Kevin Briceño en el 40.

Los locales sólo tomaron aire en el minuto 58 cuando el extremo peruano-japonés Kenji Cabrera remachó una pelota suelta en el área para lograr el primer gol de la noche.

Vancouver, aún así, siguió jugando con fuego y necesitó que su portero japonés Yohei Takaoka interviniera para evitar el empate tico.

Finalmente el internacional estadounidense Sebastian Berhalter certificó el pase en el 80 con un potente remate.

El veterano Thomas Müller, que entró de relevo en el descanso, remató en dos ocasiones a los postes.

Vancouver se medirá en octavos con otro oponente de la MLS, el Seattle Sounders.

La jornada del miércoles se cerraba con el duelo entre el LA Galaxy y el Sporting San Miguelito, que igualaron 1-1 en la ida en Panamá.