El granero de dos pisos que Home Depot vende por menos de US$13.000 en 2026 y puede usarse como vivienda

En Estados Unidos, algunas tiendas como Home Depot ofrecen estructuras prefabricadas que pueden adaptarse a distintos usos. Recientemente, se popularizó una construcción de dos pisos con formato de granero. Además, puede usarse como vivienda y cuesta menos de 13.000 dólares.

¿Qué incluye el granero de dos pisos que vende Home Depot?

El kit del modelo Handcrafted Homestead XL de Best Barns, que se comercializa a un precio promocional por US$12.565, es una estructura de madera de 16 x 24 pies (aproximadamente 4,8 x 7,3 metros).

Está diseñado como un espacio amplio para taller, almacenamiento o uso multifuncional, según Home Depot.

De acuerdo con FinanceBuzz, la estructura tiene otros usos, como una alternativa intermedia entre construir desde cero o adquirir una vivienda prefabricada. Su diseño permite transformar el entrepiso en un dormitorio.

Entre las características principales de este granero están:

Un segundo piso tipo loft con altura libre de 7 pies y 1 pulgada (aproximadamente 2,16 metros)

con altura libre de 7 pies y 1 pulgada (aproximadamente 2,16 metros) Paredes inferiores de 8 pies y 1 pulgada (aproximadamente 2,46 metros)

(aproximadamente 2,46 metros) Una escalera incluida que puede ser ubicada en cualquiera de las cuatro esquinas

Capacidad para soportar hasta 45 libras de carga de nieve (aproximadamente 220 kg/m²)

Resistencia a vientos de hasta 130 millas por hora (aproximadamente 209 km/h)

El interior ofrece un volumen de almacenamiento de 5058 pies cúbicos (aproximadamente 143,2 metros cúbicos).

El entrepiso soporta una carga de 40 libras por pie cuadrado (aproximadamente 195 kg/m²).

No trae puertas, ventanas ni piso, que deben comprarse aparte homedepot

El diseño incorpora un sistema de vigas SecureTruss y los paneles exteriores están tratados contra la humedad, hongos e insectos.

A su vez, el producto cuenta con una garantía de 15 años y una política de devolución dentro de los 90 días.

Lo que no incluye el granero de venta en Home Depot

La estructura no incluye puertas, ventanas ni piso, por lo que el comprador puede adquirir estos elementos por separado y personalizarlos a su gusto.

Otro detalle importante es que el modelo requiere montaje y se entrega como kit para ensamblar, con algunos cortes necesarios durante la construcción. Está disponible en color beige y cuenta con techo de madera sin acabado.

Cuando se hace el pedido, la entrega se realiza al frente del domicilio, o puede retirarse directamente en una tienda de Home Depot.

La estructura puede funcionar como taller, depósito o incluso vivienda homedepot

El módulo incluye los materiales básicos para el montaje, como clavos, herrajes y adhesivos, además de instrucciones detalladas paso a paso para el armado.

Sin embargo, la construcción requiere herramientas específicas que no están incluidas, entre ellas una sierra circular, un taladro y una escalera de gran altura.

Antes de instalar la estructura, se recomienda consultar con las autoridades locales sobre los permisos de construcción, ya que podría no cumplirlos en algunas jurisdicciones de EE.UU.

¿Qué tan bueno es el granero que vende Home Depot?

El producto registra una calificación promedio de 3,7 sobre cinco estrellas. Entre los comentarios, un comprador indicó que aún se encontraba en proceso de armado y señaló que tuvo que descartar algunos montantes de 2x4 por estar deformados.

El diseño permite convertir el entrepiso en un dormitorio homedepot

Otro usuario afirmó que, tras un primer intento fallido de entrega que generó una demora de tres meses, recibió el kit completo y expresó conformidad con la compra.

En una tercera reseña, un cliente destacó la relación precio-producto y sostuvo que presupuestos de proveedores locales para construcciones similares superaban ampliamente ese valor.