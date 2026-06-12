Cinco momentos clave de SpaceX: desde el lanzamiento de Starship a su megacohete

Más de 20 años después de su fundación, SpaceX hizo historia el viernes con su debut récord en la bolsa, coronando así un recorrido marcado por deslumbrantes éxitos, pero también por catastróficos fracasos y promesas incumplidas.

Estos son cinco momentos clave en la historia de la empresa de Elon Musk.

- 2008: el mito fundacional -

Seis años después de su fundación, SpaceX lanzó su primer cohete en órbita tras múltiples fallos. Despegó en septiembre de 2008 desde un remoto archipiélago en el océano Pacífico.

"Arruiné los primeros tres lanzamientos, los primeros tres lanzamientos fallaron", recordó años más tarde Musk.

"Afortunadamente, el cuarto lanzamiento —ese era el último dinero que teníamos—, el cuarto lanzamiento funcionó, o eso habría sido el fin de SpaceX. Pero el destino nos favoreció ese día".

- 2012: próxima parada, la Estación Espacial Internacional -

Tras el exitoso lanzamiento, SpaceX creció y desarrolló lanzadores más potentes, entre ellos su cohete insignia, el Falcon 9, que se ha convertido en el más utilizado en la actualidad.

Entre sus creaciones se encontraba la nave espacial Dragon, que se acopló como nave de carga a la Estación Espacial Internacional (EEI) en 2012, un hecho inédito para una empresa privada.

Ocho años más tarde, la nave Dragon llevó a su primer astronauta a la EEI, adelantándose a otras compañías aeroespaciales como Boeing y convirtiéndose en el principal medio de transporte estadounidense hacia la estación espacial.

- 2018: ¿un Tesla en el espacio? -

En 2015 SpaceX logró aterrizar con éxito la primera etapa de su cohete Falcon 9, inaugurando la era de los cohetes parcialmente reutilizables.

A esto le siguió el Falcon Heavy, un lanzador mucho más potente, con dos propulsores Falcon 9.

Para marcar su primer vuelo de prueba en 2018, Musk decidió colocar a bordo el automóvil fabricado por una de sus otras empresas, un Tesla.

La imagen del Tesla rojo ocupado por un maniquí apodado Starman —en homenaje a David Bowie— se vio en todo el mundo.

Sin embargo, no todas las promesas de SpaceX se cumplieron.

Ese mismo año, Musk dijo que en 2023 enviaría alrededor de la Luna a un grupo que incluía al multimillonario japonés Yusaku Maezawa, pero eso no sucedió.

- 2020-2023: el explosivo comienzo de Starbase -

Musk terminó dando prioridad al desarrollo de su megacohete Starship, diseñado para viajar a la Luna y, eventualmente, a Marte.

Para completar el proyecto, compró enormes extensiones de terreno en Texas y desarrolló un complejo industrial conocido como Starbase, desde donde lanzaría una serie de prototipos de Starship. Sin embargo, la mayoría explotó y terminó en espectaculares bolas de fuego.

Musk justificó la "desintegración rápida no programada" de estos cohetes —usando el eufemismo favorito del empresario para referirse a las explosiones— diciendo que formaban parte del proceso de aprendizaje.

- 2024: la histórica captura de "Super Heavy" -

En octubre de 2024, SpaceX logró recuperar la primera etapa de Starship, su propulsor "Super Heavy", en una maniobra única que nunca antes se había llevado a cabo.

Tras el lanzamiento de la nave, el propulsor se desacopló y comenzó su descenso, regresando a la plataforma de lanzamiento de SpaceX. Allí un par de "palillos" mecánicos se extendieron para atraparlo y detenerlo.

La hazaña, aunque impresionante, es solo la primera parte del plan de SpaceX para convertir a Starship en un cohete completamente reutilizable, un objetivo que la empresa sigue persiguiendo mientras enfrenta varios retos técnicos.