Por qué compañías como Apple o Samsung colaboran con la CBP: “Están muy interesados en trabajar con nosotros”

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) trabaja con fabricantes tecnológicos como Apple y Samsung para identificar productos falsificados. Anne Keller, subdirectora adjunta del Centro de Excelencia y Experiencia de la División de Electrónica de la agencia federal, detalló cómo se desarrolla esta tarea.

Cómo trabajan la CBP y las empresas para detectar falsificaciones

De acuerdo con un contenido publicado por la CBP en YouTube, titulado “Acciones contra la falsificación de productos electrónicos: cómo proteger sus compras”, Keller señaló que los fabricantes mantienen contacto con la agencia para ayudar a determinar si los cargamentos que llevan sus marcas son legítimos. “Están muy interesados en trabajar con nosotros para garantizar que los cargamentos de sus productos sean realmente legítimos”, afirmó la funcionaria.

La CBP explica cómo sus especialistas trabajan junto con fabricantes tecnológicos para identificar productos electrónicos falsificados

Según su testimonio, la colaboración permite a los especialistas conocer las características de los productos originales y utilizarlas como referencia cuando encuentran mercancías sospechosas. Keller comparó parte de este procedimiento con una investigación policial.

“Es muy parecido al trabajo de detective”, explicó. Para determinar el origen de un artículo, los expertos pueden solicitar documentación que permita reconstruir su cadena de suministro y establecer de dónde proceden sus componentes.

Qué ocurre cuando un producto incluye componentes de riesgo, según la CBP

El control aduanero no se limita a determinar si un artículo utiliza una marca de manera ilegítima. Los especialistas también pueden analizar el origen de las piezas que lo componen para detectar posibles incumplimientos de las normas estadounidenses.

“Si alguna proviene de un lugar que se sabe que tiene problemas de trabajo forzado, no permitimos su entrada a EE.UU.”, sostuvo Keller en el video. En ese sentido, los controles también buscan identificar mercancías vinculadas con prácticas que están prohibidas por la legislación estadounidense.

La CBP incauta millones en productos falsificados y alerta a los consumidores sobre las consecuencias Imagen ilustrativa generada con IA

Las consecuencias de comprar un producto falsificado tampoco se limitan al perjuicio económico para la empresa cuya marca fue copiada. Según Keller, algunos artículos pueden incorporar materiales o componentes de calidad inferior a los utilizados por los fabricantes originales.

“Las imitaciones baratas nunca tendrán la misma calidad. De hecho, pueden ser incluso peligrosas”, advirtió la especialista. Entre los posibles riesgos mencionó las baterías de litio y los casos de explosiones.

Cómo cambia el trabajo de la CBP con cada lanzamiento de Apple y Samsung

La evolución de la industria electrónica obliga a los profesionales a actualizar sus conocimientos. Anne explicó que la innovación modifica tanto los productos que llegan al mercado como las características que deben reconocer durante los controles.

“Lo inherente a la industria electrónica es la innovación constante. Así que siempre hay cosas que aprender, cosas con las que mantenerse al día”, señaló. Los expertos también intervienen en la clasificación y valoración de las mercancías que ingresan a Estados Unidos.

Según Keller, esa tarea puede resultar compleja debido a la variedad de dispositivos y componentes que forman parte del comercio internacional: “Cada año aparece el iPhone más nuevo o la innovación más reciente en electrónica. Por eso trabajamos bastante con la industria en nuestra clasificación de equipos”.

Para las compañías, impedir que circulen imitaciones también permite preservar el valor de las empresas. “Estamos protegiendo las marcas de las empresas porque no quieren que entren productos inferiores con su nombre de marca adjunto”, sostuvo.

La CBP dispone además de herramientas destinadas a proteger los derechos de propiedad intelectual y a impedir el ingreso de mercancías que infringen marcas comerciales.

La Ley de Facilitación y Aplicación del Comercio de 2015 fortaleció las herramientas de la CBP para controlar las importaciones y proteger los derechos de propiedad intelectual en Estados Unidos CBP

Por último, Keller destacó que, entre las normas que respaldan estas acciones, se encuentra la Ley de Facilitación y Aplicación del Comercio de 2015, que amplió las herramientas de la agencia para hacer cumplir las leyes comerciales y estableció la protección de los derechos de propiedad intelectual entre sus áreas de actuación.