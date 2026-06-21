Clark aventaja a Burns por un golpe al comenzar los últimos 9 hoyos del US Open

El estadounidense Wyndham Clark mantuvo una ventaja de un golpe sobre su compatriota Sam Burns al completar este domingo los primeros nueve hoyos de la ronda final del Abierto de golf de Estados Unidos, disputado en el campo de Shinnecock con mucho viento.

La ventaja de seis golpes con la que Clark inició la jornada se redujo rápidamente a uno solo, después de que cometiera tres bogeys en los primeros siete hoyos y de que Burns lograra cuatro birdies en sus primeros ocho.

El líder, de 32 años, lidera el último torneo del Grand Slam de 2026 desde la primera jornada, mientras que Burns —que comenzó el día a siete golpes de distancia— quiere igualar la mayor remontada en la última jornada de la historia del US Open, lograda por Arnold Palmer en 1960 en Cherry Hills.

Clark mantuvo el liderato pese a varios errores.

Salvó un bogey en el hoyo dos con un gran chip tras pasarse del green y volvió a escapar de los problemas en el cuatro con un putt de par de 4,5 metros. Sin embargo, cedió terreno con bogeys en los hoyos cinco y siete.

Burns aprovechó para acercarse. Encadenó birdies en los hoyos uno, tres y cinco, y sumó otro en el ocho para colocarse a solo dos golpes de Clark. Aunque hizo bogey en el nueve, llegó al ecuador de la ronda apenas un golpe por detrás.

El estadounidense, de 29 años, busca el primer major de su carrera y su primera victoria desde el WGC Match Play de 2023.

Sus mejores resultados en torneos de Grand Slam son dos séptimos puestos compartidos.

- Los favoritos, lejos de la pelea -

Más atrás, Scottie Scheffler alternó aciertos y errores y seguía lejos de la pelea, mientras que Rory McIlroy firmó una ronda de 73 golpes, con seis bogeys, para terminar el Abierto de Estados Unidos con seis sobre par.

Scheffler, número uno del mundo, que completaría el Grand Slam de su carrera con una victoria este domingo, el día de su 30º cumpleaños, comenzó la jornada con un bogey tras pasarse del green con su golpe de aproximación y fallar un putt de par de casi tres metros.

Aunque alcanzó el green del hoyo cinco en dos golpes y salvó el par sin problemas, volvió a ceder terreno con otro bogey en el siete.