“Te guardamos tu silla, papi”: se casó sin su padre porque el ICE lo tiene detenido

Una migrante llamada Bristol Flores se casó en Estados Unidos, pero su padre no pudo estar presente en la boda por encontrarse bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Sin embargo, la familia se las ingenió para que el hombre pudiera presenciar el momento por videollamada.

La videollamada de Bristol Flores con su padre detenido por el ICE antes de la boda

Mientras Bristol se preparaba para caminar hacia el altar, una videollamada desde el centro de detención del ICE rompió el silencio de la espera. Tal como muestra un reporte de Univision, José Flores pudo ver a su hija vestida de blanco antes de dar el “sí” definitivo.

El testimonio de Bristol Flores sobre su casamiento y la detención de su padre por parte del ICE

Durante la conversación, José expresó su profundo cariño a pesar de la distancia forzada por las autoridades. “Te amo mucho, te extraño, que la pases bien. Ten el mejor día de tu vida, estoy contigo siempre… ¡Ay, mamita!”, declaró el padre mientras observaba a su hija en su día especial.

Frente a sus palabras, Bristol respondió: “Te guardamos tu silla, papi. Te amo mucho”. La madre de la novia, Erika Ruiz, también compartió su dolor ante la situación. La mujer aseguró que su esposo jamás habría faltado a este compromiso por voluntad propia. Debido a la ausencia del padre, fue la propia madre quien acompañó a Bristol en su camino al altar.

Por qué el ICE detuvo a José Flores en 2021 cuando se dirigía a trabajar

La historia de esta separación comenzó hace cinco años, cuando José fue interceptado por agentes del ICE. El arresto ocurrió en el año 2021, mientras él se dirigía hacia su lugar de trabajo en el sector de la construcción.

El momento en el que Bristol conversa con su padre por videollamada Captura de pantalla de video Unvisión

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) informó a Univision que la detención se ejecutó tras determinar que José ingresó al país sin permiso en una fecha y lugar desconocidos.

Desde ese momento, la vida de Bristol cambió drásticamente, ya que, según dijo ella, siempre fue un pilar en su desarrollo personal. La joven mantuvo la esperanza de una pronta liberación, lo cual la llevó a retrasar los planes de su boda con el objetivo de asegurar que él pudiera caminar con ella o bailar la pieza tradicional de padre e hija.

Para Bristol, la fe de volver a reunirse con su padre es el “motor” que le brinda fortaleza en momentos de crisis. Aunque la realidad de la detención es innegable, la novia afirmó que la convicción de que él sigue vivo y que algún día podrá verlo fuera del centro de retención es lo único que le permite seguir adelante.

Bristol Flores junto a su ahora esposo, Adrián Ambriz Zola.com

Qué se sabe del proceso migratorio de José Flores bajo custodia del ICE

Hasta la fecha de la celebración de la boda, el padre continúa bajo custodia del ICE. El proceso migratorio sigue en curso y no existe, por el momento, una resolución favorable que permita su libertad. Según el sitio oficial de la boda de Bristol, el evento se realizó en Edinburg, Texas, ciudad donde reside toda la familia.