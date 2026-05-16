Clasificación del Campeonato de la PGA de golf tras la segunda ronda
Los estadounidenses Maverick McNealy y Alex Smalley compartieron el liderato de la edición 108 del Campeonato de la PGA, segundo torneo de Grand Slam del golf masculino, al término de la segunda ronda del viernes
-- Clasificación del Campeonato de la PGA tras la segunda ronda (par-70):
136 - Maverick McNealy (USA) 69-67, Alex Smalley (USA) 67-69
137 - Max Greyserman (USA) 68-69, Christopher Gotterup (USA) 72-65, Min Woo Lee (AUS) 67-70, Stephan Jäger (GER) 67-70, Hideki Matsuyama (JPN) 70-67, Aldrich Potgieter (RSA) 67-70
138 - Kim Si-Woo (KOR) 71-67, David Puig (ESP) 71-67, Ludvig Aberg (SWE) 72-66, Justin Thomas (USA) 69-69, Harris English (USA) 71-67, Scottie Scheffler (USA) 67-71, Cameron Young (USA) 71-67
139 - Patrick Cantlay (USA) 70-69, Kurt Kitayama (USA) 70-69, Andrew Novak (USA) 69-70, Jon Rahm (ESP) 69-70, Jason Day (AUS) 69-70, Aaron Rai (ENG) 70-69
140 - Li Haotong (CHN) 71-69, Ryo Hisatsune (JPN) 67-73, Rico Hoey (PHI) 70-70, Ryan Fox (NZL) 70-70, Daniel Hillier (NZL) 71-69, Andrew Putnam (USA) 69-71, Patrick Reed (USA) 68-72, Cameron Smith (AUS) 69-71
141 - Rickie Fowler (USA) 70-71, Bud Cauley (USA) 69-72, Jordan Spieth (USA) 69-72, Brooks Koepka (USA) 69-72, Xander Schauffele (USA) 68-73, Collin Morikawa (USA) 69-72, Sahith Theegala (USA) 68-73, Ben Kern (USA) 74-67, Ben Griffin (USA) 71-70, Ryan Gerard (USA) 69-72, Matthias Schmid (GER) 69-72, Nick Taylor (CAN) 69-72, Corey Conners (CAN) 68-73, Rory McIlroy (NIR) 74-67
142 - Matthew Fitzpatrick (ENG) 70-72, Matt Wallace (ENG) 71-71, Alex Fitzpatrick (ENG) 72-70, Joaquin Niemann (CHI) 69-73, Martin Kaymer (GER) 67-75, Kazuki Higa (JPN) 71-71, Casey Jarvis (RSA) 70-72, Dustin Johnson (USA) 72-70, Tom Hoge (USA) 72-70, Sam Burns (USA) 70-72, Denny McCarthy (USA) 71-71, Keith Mitchell (USA) 73-69, Sam Stevens (USA) 69-73, Chandler Blanchet (USA) 69-73, Mikael Lindberg (SWE) 71-71
143 - Brian Harman (USA) 70-73, Chris Kirk (USA) 73-70, Michael Kim (USA) 73-70, Kristoffer Reitan (NOR) 71-72, Padraig Harrington (IRL) 74-69, Rasmus Hœjgaard (DEN) 72-71, Sami Välimäki (FIN) 73-70, Justin Rose (ENG) 70-73, Daniel Brown (ENG) 68-75
144 - Jhonattan Vegas (VEN) 73-71, Luke Donald (ENG) 71-73, John Parry (ENG) 73-71, Rasmus Neergaard-Petersen (DEN) 72-72, Nicolai Hœjgaard (DEN) 69-75, Taylor Pendrith (CAN) 72-72, Elvis Smylie (AUS) 72-72, Shane Lowry (IRL) 68-76, Christiaan Bezuidenhout (RSA) 72-72, Daniel Berger (USA) 74-70, Brian Campbell (USA) 72-72, Michael Brennan (USA) 72-72, William Mouw (USA) 74-70, John Keefer (USA) 72-72, Alexander Norén (SWE) 71-73
- Fallaron el corte -
145 - Jimmy Walker (USA) 71-74, Michael Block (USA) 70-75, Russell Henley (USA) 72-73, JT Poston (USA) 71-74, Wyndham Clark (USA) 75-70, Akshay Bhatia (USA) 71-74, Garrick Higgo (RSA) 69-76, Kota Kaneko (JPN) 73-72, Im Sung-Jae (KOR) 73-72, Thomas Detry (BEL) 72-73, Tommy Fleetwood (ENG) 72-73, Andy Sullivan (ENG) 72-73, Robert MacIntyre (SCO) 70-75
146 - Tyrrell Hatton (ENG) 72-74, Sepp Straka (AUT) 73-73, Viktor Hovland (NOR) 74-72, Stewart Cink (USA) 74-72, Brandt Snedeker (USA) 72-74, Gary Woodland (USA) 72-74, Keegan Bradley (USA) 74-72, David Lipsky (USA) 74-72, J.J. Spaun (USA) 70-76, Ben Polland (USA) 73-73, Adam Schenk (USA) 75-71, Jordan Gumberg (USA) 73-73, Max McGreevy (USA) 76-70, Tyler Collet (USA) 75-71, Pierceson Coody (USA) 71-75, Angel Ayora (ESP) 72-74
147 - Patrick Rodgers (USA) 77-70, Bryson DeChambeau (USA) 76-71, Austin Smotherman (USA) 72-75, Ricky Castillo (USA) 74-73, Travis Smyth (AUS) 74-73, Harry Hall (ENG) 72-75, Tom McKibbin (NIR) 74-73
148 - Adam Scott (AUS) 72-76, Bernd Wiesberger (AUT) 72-76, Emiliano Grillo (ARG) 76-72, Jason Dufner (USA) 75-73, Billy Horschel (USA) 74-74, Joe Highsmith (USA) 73-75, Jacob Bridgeman (USA) 74-74, Steven Fisk (USA) 76-72
149 - Lucas Glover (USA) 76-73, Garrett Sapp (USA) 75-74, Y.E. Yang (KOR) 72-77
150 - Jayden Schaper (RSA) 75-75, Nicolás Echavarría (COL) 75-75, Sudarshan Yellamaraju (CAN) 75-75, Shaun Micheel (USA) 77-73
151 - Davis Riley (USA) 78-73, Michael Thorbjornsen (USA) 77-74, Matt McCarty (USA) 77-74, Paul McClure (USA) 75-76
152 - Max Homa (USA) 75-77, Ian Holt (USA) 74-78, Adrien Saddier (FRA) 75-77, Jordan Smith (ENG) 75-77, Marco Penge (ENG) 75-77
154 - Jared Jones (USA) 80-74, Chris Gabriele (USA) 77-77, Zach Haynes (USA) 76-78
155 - Ryan Lenahan (USA) 75-80, Timothy Wiseman (USA) 75-80, Austin Hurt (USA) 79-76, Francisco Bidé (ARG) 76-79
156 - Braden Shattuck (USA) 81-75, Derek Berg (USA) 78-78
157 - Ryan Vermeer (USA) 77-80
158 - Jesse Droemer (USA) 77-81, Michael Kartrude (USA) 79-79
161 - Mark Geddes (ENG) 81-80
162 - Bryce Fisher (USA) 79-83