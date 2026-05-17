Clasificación del Campeonato de la PGA de golf tras la tercera ronda
El estadounidense Alex Smalley lidera en solitario la edición 108 del Campeonato de la PGA, segundo torneo de Grand Slam del golf masculino, al término
El estadounidense Alex Smalley lidera en solitario la edición 108 del Campeonato de la PGA, segundo torneo de Grand Slam del golf masculino, al término de la tercera ronda este sábado.
-- Clasificación del Campeonato de la PGA tras la tercera ronda (par-70):
1. Alex Smalley (USA) -6 (67-69-68)
2. Ludvig Aberg (SWE) -4 (72-66-68)
. Jon Rahm (ESP) -4 (69-70-67)
. Aaron Rai (ENG) -4 (70-69-67)
. Matthias Schmid (GER) -4 (69-72-65)
. Nick Taylor (CAN) -4 (69-72-65)
7. Rory McIlroy (NIR) -3 (74-67-66)
. Maverick McNealy (USA) -3 (69-67-71)
. Patrick Reed (USA) -3 (68-72-67)
. Xander Schauffele (USA) -3 (68-73-66)
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23. Scottie Scheffler (USA) -1 (67-71-71)
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