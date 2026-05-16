Dónde entregan comida gratis en Florida esta semana del 18 al 22 de mayo de 2026
Algunas despensas y operativos de Farm Share en Miami, Tampa, Jacksonville y Tallahassee podrían requerir turnos previos para acceder a la asistencia alimentaria
Los residentes de distintas ciudades de Florida podrán acceder esta semana del 18 al 22 de mayo a jornadas gratuitas de asistencia alimentaria que incluirán entrega de mercadería básica, productos frescos y comidas calientes mediante operativos comunitarios organizados en el sur y norte del estado.
Qué organizaciones entregan comida gratis en Florida durante mayo de 2026
Los cronogramas para el estado de Florida se encuentran publicados en los sitios oficiales de Fighting Hunger y Farm Share. Ambas son entidades que mantienen redes de distribución de alimentos en distintas regiones.
Fighting Hunger comenzó sus actividades en Tallahassee en 1982 y actualmente trabaja junto a agencias asociadas, despensas comunitarias y programas locales de asistencia. Farm Share opera centros logísticos en los condados de Miami-Dade y Broward, además de ciudades como Jacksonville, Quincy y Homestead, desde donde coordina operativos comunitarios y distribución de productos frescos.
Dónde estarán los operativos de Farm Share en Florida del 18 al 22 de mayo
Las jornadas coordinadas por Farm Share se desarrollarán principalmente durante la mañana mediante operativos comunitarios de entrega directa de alimentos en ciudades como Miami, Pensacola, Bushnell, North Miami Beach y Lauderdale Lakes. Las actividades estarán distribuidas entre parques públicos, iglesias y centros vecinales. El organismo advierte que en algunos casos el personal puede consultar cuántas personas integran el hogar para calcular el volumen de productos entregados.
|Ciudad
|Punto de entrega
|Día
|Horario
Miami
Charles Hadley Park, 1350 NW 50th St.
Miércoles 20
9 a 12 hs
Sanderson
Faith Bible Church, 9846 Co Rd 229
Miércoles 20
9.30 a 12.30 hs
Pensacola
Epps Christian Center, 2202 N Pace Blvd.
Jueves 21
8 a 9 hs
Bushnell
Hope Ministries, 90 CR-542D
Jueves 21
9 a 12 hs
North Miami Beach
1980 NE 171 St.
Jueves 21
9 a 12 hs
Lauderdale Lakes
3500 W Oakland Park Blvd.
Viernes 22
9 a 12 hs
Despensas y entrega de alimentos gratis en Miami esta semana
En la ciudad de Miami y sus alrededores como Hialeah y North Miami, las organizaciones de Fighting Hunger se centran principalmente en la modalidad de despensa de alimentos (Pantry). Estos centros ofrecen cajas de provisiones que suelen incluir productos frescos y no perecederos.
|Organización
|Servicio
|Día y horario
|Dirección
Centro Comunitario AFE Miami
Distribución de alimentos
Lunes a viernes: 9.30 a 14.30 hs
6090 NW 84th Ave, Miami
The Salvation Army Miami
Despensa comunitaria
Lunes a viernes: 9.30 a 11.30 hs
1907 NW 38th St, Miami
Miami Dade Community Services
Despensa
Martes, miércoles y jueves: 10 a 16 hs
1901 SW 1st St, Miami
Glory Temple Ministry FP
Despensa
Martes y viernes: 11 a 14 hs
7950 NW 22nd Ave, Miami
Bethsaida SDA Church
Despensa comunitaria
Lunes: 14 a 15 hs
10185 NW 7th Ave, Miami
Iglesia de Dios Pent
Entrega de alimentos
Lunes: 17 a 19.30 hs
1751 NW 115th St, Miami
Remar USA
Despensa
Martes: 11 a 13 hs
1871 NW 62nd St, Miami
Sunshine Community Group
Despensa
Miércoles: 10 a 13 hs
3990 West Flagler St, Miami
Mispa Missionary Community Church
Despensa barrial
Jueves: 7 a 13 hs
11648 NW 7th Ave, Miami
New Revelation Church
Entrega comunitaria
Jueves: 16 a 18 hs
777 NW 106th St, Miami
St. Matthews Free Will Baptist Church
Caja de comestibles
Viernes: 12 a 14 hs
6715 NW 2nd Ct, Miami
Comidas calientes y cajas de alimentos gratis en Tampa durante mayo de 2026
En la red de distribución de Tampa se destacan los programas de comidas calientes diarias (Hot Meals) y entregas del Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP, por sus siglas en inglés). Organizaciones como Metropolitan Ministries y Salvation Army operan de manera continua durante la semana.
|Organización
|Servicio
|Día y horario
|Dirección
Salvation Army of Tampa
Comidas calientes
Lunes a viernes: 8 hs, 12 hs y 17.30 hs; viernes finaliza después del almuerzo
1603 N Florida Ave, Tampa
Metropolitan Ministries
Distribución TEFAP
Lunes a viernes: 9 a 17 hs; martes hasta las 19 hs
2301 N Tampa Street, Tampa
EPIC Tampa
Desayuno y almuerzo
Lunes a viernes: 8.30 a 17 hs
4703 N Florida Ave, Tampa
Feeding Tampa Bay: Causeway Center
Mercado con cita y almuerzo
Martes, miércoles y jueves: mercado de 13 a 19 hs; lunes y miércoles: bistró de 11 a 14 hs
3624 Causeway Blvd, Tampa
Amazing Love Ministries
Comida caliente y TEFAP
Lunes: comida caliente a las 19 hs; miércoles y jueves: TEFAP de 15.30 a 18 hs
3304 E Columbus Dr, Tampa
College Hill Mennonite
Caja de comestibles
Martes: 11 a 16 hs
3506 Machado St, Tampa
Abe Brown Ministries
Distribución TEFAP
Viernes: 8.30 a 12 hs
2918 North 29th Street, Tampa
Tampa Deliverance Ministry
Caja de víveres
Viernes: 10 a 12 hs
2102 E Columbus Dr, Tampa
Operativos de asistencia alimentaria y TEFAP en Fort Myers esta semana
En Fort Myers, las organizaciones se enfocan en la entrega del programa TEFAP y brindar servicios de cafetería para la comunidad. Muchas organizaciones operan durante casi toda la semana laboral.
|Organización
|Servicio
|Día y horario
|Dirección
Community Cooperative
Café comunitario y distribución
Lunes a viernes: 9 a 16 hs; café de 10.30 a 12.30 hs
3429 Dr MLK Jr Blvd, Fort Myers
Ft. Myers Rescue Mission
Comedor social
Lunes a viernes: 7 a 17 hs
6900 Mission Lane, Fort Myers
Word of Life Ministries
Distribución TEFAP
Martes a viernes: 12 a 16 hs
6111 South Pointe Blvd, Fort Myers
Pine Manor Improvement Assoc.
Distribución y TEFAP
Lunes, martes, jueves y viernes: 8.30 a 15 hs
5547 10th Ave, Fort Myers
Hearts and Homes for Veterans
Despensa para veteranos
Lunes a jueves: 8 a 14.30 hs
2230 Alicia Street, Fort Myers
McGregor Baptist Pantry
Distribución TEFAP
Lunes y miércoles: 10.30 a 12 hs y 13 a 15 hs
3341 Fowler Street, Fort Myers
AIDS Healthcare Foundation
Distribución TEFAP
Lunes: 13 a 15 hs; miércoles a viernes: 9 a 15 hs
2320 Cleveland Ave, Fort Myers
Ft Myers Christian Outreach
Distribución TEFAP
Martes y jueves: 9 a 12 hs
3500 Fowler Street, Fort Myers
STARS Complex
Despensa móvil
Lunes: 9 a 11 hs
2980 Edison Ave, Fort Myers
True Hope Church
Despensa
Martes: 11 a 13 hs
2890 Palm Beach Blvd, Fort Myers
St. Vincent de Paul-Grand Ave
Distribución TEFAP
Viernes: 9 a 11 hs
2073 Lafayette Ave, Fort Myers
Dónde conseguir comida gratis en Jacksonville del 18 al 22 de mayo
Los servicios en Jacksonville incluyen desde desayunos y almuerzos calientes diarios para personas sin hogar hasta la entrega de paquetes de refrigerios específicos para jóvenes.
|Organización
|Servicio
|Día y horario
|Dirección
DESC – Downtown Ecumenical Services Council
Despensa de emergencia / TEFAP
Lunes, miércoles y viernes: 9 a 12 hs
215 North Ocean Street, Jacksonville
Sulzbacher Center for the Homeless
Comidas comunitarias
Lunes a viernes: 12 a 13 hs y 17 a 17.30 hs
611 East Adams Street, Jacksonville
Salvation Army – NE Florida Area Command
Despensa de emergencia
Lunes a viernes: 9 a 16 hs (solo con cita)
900 West Adams Street, Jacksonville
City Rescue Mission
Comedor social / TEFAP
Lunes a viernes: 16.30 a 17.30 hs
234 West State Street, Jacksonville
Community Rehab Center
Comedor social / TEFAP
Lunes a viernes: 8.30 a 9.30 hs y 11.30 a 12.30 hs
623 Beechwood Street, Jacksonville
JASMYN
Programa juvenil con snacks
Lunes a viernes: 12 a 16 hs
925 Peninsular Place, Jacksonville
UCOM Urban Serv Inc.
Despensa de emergencia
Lunes a jueves: 9.30 a 12.30 hs (requiere cita)
3349 Saint Augustine Road, Jacksonville
Bridge The Gap
Despensa / TEFAP
Martes y jueves: 10 a 12 hs; miércoles: 10 a 11 hs
561 W 25th
Mercados comunitarios y despensas gratis en Tallahassee esta semana
Tallahassee utiliza escuelas primarias y secundarias como mercados comunitarios accesibles para las familias de la zona. Además de las despensas tradicionales, la ciudad ofrece la modalidad de Choice Pantry (despensa de elección), que permite a los beneficiarios seleccionar los productos que mejor se adapten a sus necesidades nutricionales.
|Organización
|Servicio
|Día y horario
|Dirección
Cross Creek Family Resource Center
Distribución de alimentos
Lunes a viernes: 9 a 17 hs
2002 Old St Augustine Rd Bldg A Suite 50, Tallahassee
Apalachee Elementary
Mercado escolar
Lunes a viernes: 7.30 a 16 hs
650 Trojan Trail, Tallahassee
Fairview Middle School
Mercado escolar
lunes a viernes: 9.45 a 14 hs
3415 Zillah Street, Tallahassee
Good Samaritan Network
Distribución de alimentos
Lunes a viernes: 10.30 a 12.30 hs
2706 N Monroe St, Tallahassee
Woodville Elementary
Mercado escolar
Lunes a viernes: 8 a 17 hs
9373 Woodville Hwy, Tallahassee
Bond Community Health Center
Distribución de alimentos
Lunes a jueves: 9 a 11 hs y 14 a 16 hs
1720 S Gadsden St, Tallahassee
Tallahassee Urban League
Distribución de alimentos
Lunes: 11 a 12.30 hs; martes a jueves: 7 a 10 hs
923 Old Bainbridge Rd, Tallahassee
Jacob Chapel Baptist Church
Distribución de alimentos
Martes y miércoles: 11 a 13 hs y 15 a 18.30 hs
2333 Lake Bradford Rd., Tallahassee
Palmer Munroe Teen Center
Despensa de elección
Martes: 11 a 14 hs
1900 Jackson Bluff Road, Tallahassee
Qué despensas en Florida podrían exigir cita previa para recibir alimentos
Farm Share señaló que sus jornadas comunitarias funcionan con acceso abierto y distribución directa. Sin embargo, es importante remarcar que algunas de las entidades que fueron mencionadas mantendrán esta semana sistemas de turnos o citas previas para acceder a la asistencia alimentaria. Por eso, es recomendable comunicarse previamente por teléfono con estos lugares para confirmar horarios, cupos y disponibilidad del servicio antes de asistir.
|Organización
|Servicio
|Teléfono
Feeding Tampa Bay: Causeway Center
Mercado de Alimentos (the Market)
813-254-1190
Salvation Army – NE Florida Area Command
Despensa de Emergencia
904-356-8641
UCOM Urban Serv Inc.
Despensa de Emergencia
904-396-2401
Woodville Elementary
Mercado Escolar (Llamar antes de ir)
850-488-1074
