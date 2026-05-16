David Foster Wallace: “Es inimaginablemente difícil hacer esto, mantenerse consciente y vivo en el mundo adulto”

David Foster Wallace es considerado uno de los escritores estadounidenses más influyentes y respetados de las últimas décadas. En sus textos, hizo análisis satíricos de la cultura norteamericana, elementos que también pueden encontrarse en uno de sus discursos más famosos, en el que declaró: “Es inimaginablemente difícil hacer esto, mantenerse consciente y vivo en el mundo adulto, día a día”.

El discurso que David Foster Wallace pronunció en Ohio

Aunque el autor es recordado y reconocido por sus distintas novelas, cuentos y ensayos, el discurso que pronunció en la ceremonia de graduación del Kenyon College, en Ohio, el 21 de mayo de 2005, aún se recuerda.

David Foster Wallace fue un novelista, cuentista y ensayista estadounidense Wikimedia

De acuerdo con una transcripción que publicó la Universidad de Harvard, Wallace pidió a los asistentes comprender que las realidades más importantes y obvias son, a menudo, las más difíciles de ver y explicar.

En el discurso, el autor invitó a los jóvenes graduados a imaginar su futuro y reflexionar sobre cómo las banalidades del ajetreo diario en la vida adulta llegan a tener una importancia de vida o muerte.

Según su mirada, como graduados de humanidades, los jóvenes de aquel entonces debían saber cómo reflexionar: “Lo que yo creo que realmente significa aprender a pensar es ser un poco menos arrogante, tener un poco más de conciencia de mí y mis certezas”.

En el discurso, dijo que una formación en humanidades debería impedir que la vida adulta se vuelva algo confortable, próspero, respetable, pero muerto, inconsciente y solitario. “El hecho real es que ustedes, recién graduados, no tienen la menor idea de lo que implica el día a día de un adulto”, dijo Wallace.

El escritor señaló que, según su visión, usualmente en los discursos de graduación se caía en lugares comunes y nunca se mencionaba qué sigue para la mayoría como adultos estadounidenses. Para él, una gran parte de la vida implicaba aburrimiento, rutina y frustración.

Tres años después de su muerte, se publicó su última novela, The Pale King, que el autor dejó inconclusa Star Tribune via Getty Images - Star Tribune

En ese sentido, invitó a los asistentes a reflexionar que, en una misma situación, que puede resultar agotadora o molesta, existen distintas perspectivas que pueden ayudar a sortear mejor la realidad. Por ejemplo, pensar que la mujer en el supermercado que no deja de gritarle a su hijo no siempre es así, que podría llevar noches sin dormir por cuidar a su esposo que tiene cáncer.

El cierre de su discurso dejó una de las frases más icónicas del autor: “Es inimaginablemente difícil hacer esto, mantenerse consciente y vivo en el mundo adulto, día a día. Lo que trae otro gran cliché archiconocido: la educación es un trabajo para toda la vida; y comienza ahora”.

¿Quién fue David Foster Wallace?

David Foster Wallace nació el 21 de febrero de 1962 en Ithaca, Nueva York. Su madre era profesora de inglés en un colegio comunitario y su padre, profesor de filosofía en la Universidad de Illinois.

De acuerdo con Britannica, Wallace, que creció en Illinois, siempre estuvo rodeado de grandes obras literarias, pero no toda su vida fueron los libros. En su adolescencia, jugó al tenis e, incluso, clasificó en la división juvenil regional.

En 1985 se graduó en Filosofía en Amherst College, Massachusetts. Posteriormente, se desempeñó como editor en jefe de la revista de humor de la universidad mientras trabajaba en su primera novela, The Broom of the System.

Su obra más famosa fue Infinite Jest, una novela extensa llena de notas al pie que le tomó cuatro años terminar y que, según los especialistas, muestra su sello distintivo: la naturaleza no lineal del pensamiento humano.

La recopilación de sus cuentos se encuentra en libros como Girl with Curious Hair and Brief Interviews with Hideous Men. Sus ensayos pueden leerse en A Supposedly Fun Thing I’ll Never Do Again y Consider the Lobster and Other Essays.

Aunque su carrera como autor iba en ascenso, Wallace tenía depresión desde los 20 años y se suicidó el 12 de septiembre de 2008 en California. Tres años después de su muerte, se publicó su última novela, The Pale King, que el autor dejó inconclusa.

La biografía de David Foster Wallace que repasa su vida y obra

La biografía de David Foster Wallace, escrita por D.T. Max, Every Love Story Is a Ghost Story, aborda la obra del autor, pero también su vida personal.

Según The New York Times, la obra narrada cronológicamente, documentada y objetiva, ayuda a entender la historia de uno de los grandes autores de EE.UU.