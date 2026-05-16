Flowing Hair Wreath Cent: cómo luce histórica moneda de un centavo que en realidad vale más de US$650.000

Aunque el centavo de dólar dejó de fabricarse en Estados Unidos, algunas emisiones antiguas despiertan interés entre especialistas y coleccionistas. Entre ellas aparece la pieza de 1793 perteneciente a la serie Flowing Hair Wreath Cents, una de las primeras acuñaciones realizadas por la Casa de la Moneda estadounidense.

El origen del Flowing Hair Wreath Cents

De acuerdo con el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), estas piezas fueron producidas poco tiempo después de la creación oficial de la Casa de la Moneda de EE.UU. Surgieron como una modificación del diseño anterior conocido como “Chain Cent”, que había recibido críticas por su apariencia.

El centavo de 1793 (específicamente el Tipo 2 o "Centavo de Corona")

El modelo de 1793 incorporó cambios en el anverso, el reverso y el borde de la pieza. En la actualidad, algunos ejemplares en estado de conservación elevado pueden superar los US$650 mil dentro del mercado numismático.

Las tres características que identifican al centavo más buscado

Para identificar a este valioso ejemplar de 1793, se debe observar el reverso y el borde de la moneda. El diseño tiene que contar con tres características distintivas:

Wreath (corona de guirnalda) : este detalle se encuentra en el reverso de la moneda y es la que le da el nombre a la variante del tipo 2. Es el elemento central que rodea las palabras “ONE CENT”. Consiste en una corona formada por dos ramas unidas en la base por una cinta gruesa atada con un solo lazo.

: este detalle se encuentra en el reverso de la moneda y es la que le da el nombre a la variante del tipo 2. Es el elemento central que rodea las palabras “ONE CENT”. Consiste en una corona formada por dos ramas unidas en la base por una cinta gruesa atada con un solo lazo. Vid (viñedos) : esta característica no está en las caras principales, sino en el borde lateral o grosor de la pieza. Se encuentra grabada a lo largo del contorno lateral del disco de cobre. Era un diseño decorativo y de seguridad utilizado en la primera Casa de la Moneda para evitar que la gente limara los bordes del metal.

: esta característica no está en las caras principales, sino en el borde lateral o grosor de la pieza. Se encuentra grabada a lo largo del contorno lateral del disco de cobre. Era un diseño decorativo y de seguridad utilizado en la primera Casa de la Moneda para evitar que la gente limara los bordes del metal. Bars (barras): al igual que la vid, las barras se encuentran en el borde, que se describe técnicamente como “barras y viñedos” (Vine and Bars). Es crucial identificar este canto porque existen variedades posteriores de 1793 que presentan un borde con letras que dice “ONE HUNDRED FOR A DOLLAR”.

De estas, apenas unas 30 monedas califican en "Mint State", lo que las hace increíblemente raras Stacks Bowers

Cómo identificar el centavo de dólar de 1793

Además de las características distintivas que le dan valor a esta serie, existen otros elementos que ayudan a identificar a una pieza auténtica:

Año: 1793.

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca).

Diseñador: Henry Voigt.

Borde: barras y viñedos.

Diámetro: 27,00 milímetros.

Peso: 13,48 gramos.

Tirada: 63.353 unidades.

Metal: Cobre.

Anverso: se puede observar la imagen de la Dama de la Libertad, mirando hacia la derecha, con cabello suelto y ondulado. La palabra “LIBERTY” aparece en la parte superior y la fecha “1793″ en la parte inferior.

Reverso: las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” y la fracción “1/100″ aparecen en el contorno de la pieza. El valor nominal “ONE CENT” se encuentra en el centro rodeado por una corona vegetal.

Existen variedades especialmente buscadas, como la denominada “Strawberry Leaf” u “hoja de fresa”, considerada una de las más escasas dentro de la emisión de 1793.

Las monedas que se mantienen en perfecto estado de conservación son las que alcanzan los precios elevados en el mercado de coleccionistas Heritage Auctions

Cuánto puede valer actualmente un centavo de 1793

El mercado numismático mantiene una fuerte demanda por este tipo de monedas antiguas. El precio depende del estado de conservación, la variedad específica y la certificación otorgada por entidades especializadas.

Un ejemplar clasificado como MS66 Red and Brown por PCGS fue vendido en Heritage Auctions por US$103.500. Otra moneda con la misma calificación alcanzó un valor de US$207 mil.

De acuerdo con las guías de precios de PCGS, utilizadas por coleccionistas y casas de subastas, algunos centavos de 1793 en condiciones excepcionales podrían superar los US$650 mil en operaciones privadas o remates especializados.

Por qué el centavo de 1793 alcanza cifras tan elevadas

El valor de estas monedas está vinculado principalmente a su baja tasa de supervivencia. De las 63.353 piezas acuñadas originalmente, se calcula que sobreviven entre 2400 y 2800 ejemplares en diferentes estados de conservación.

Dentro de ese grupo, apenas unas 30 monedas fueron catalogadas en condición “Mint State”, una categoría utilizada para identificar piezas que mantienen características originales de acuñación y escaso desgaste.

El contexto histórico también es importante. El “Wreath Cent” pertenece a las primeras producciones de la Casa de la Moneda de Filadelfia y representa una etapa inicial del sistema monetario estadounidense.