Clasificaciones del Mundial de Fórmula 1 antes del Gran Premio de Miami
Clasificaciones del Mundial de Fórmula 1 antes de la disputa de viernes a domingo del Gran Premio de Miami, cuarta carrera de 2026 (de un total de 22 tras la cancelación de Baréin y Arabia Saudita por la guerra en Oriente Medio):
- Clasificación del Mundial de pilotos:
1. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 72 puntos
2. George Russell (GBR) 63
3. Charles Leclerc (MON) 49
4. Lewis Hamilton (GBR) 41
5. Lando Norris (GBR) 25
6. Oscar Piastri (AUS) 21
7. Oliver Bearman (GBR) 17
8. Pierre Gasly (FRA) 15
9. Max Verstappen (NED) 12
10. Liam Lawson (NZL) 10
11. Arvid Lindblad (GBR) 4
12. Isack Hadjar (FRA) 4
13. Gabriel Bortoleto (BRA) 2
14. Carlos Sainz Jr (ESP) 2
15. Esteban Ocon (FRA) 1
16. Franco Colapinto (ARG) 1
17. Nico Hülkenberg (GER) 0
18. Alexander Albon (THA) 0
19. Sergio Pérez (MEX) 0
20. Valtteri Bottas (FIN) 0
21. Fernando Alonso (ESP) 0
22. Lance Stroll (CAN) 0
- Clasificación del Mundial de constructores:
1. Mercedes 135 puntos
2. Ferrari 90
3. McLaren-Mercedes 46
4. Haas-Ferrari 18
5. Alpine-Mercedes 16
6. Red Bull 16
7. Racing Bulls-Red Bull 14
8. Audi 2
9. Williams-Mercedes 2
10. Cadillac-Ferrari 0
11. Aston Martin-Honda 0