Amtrak, bajo la lupa: la seguridad de los trenes en EE.UU. está en duda tras el ataque fallido a Trump

El fallido atentado contra el presidente Donald Trump durante la cena anual de corresponsales en la Casa Blanca abrió un nuevo frente de preocupación: los controles en los viajes ferroviarios de larga distancia en Estados Unidos. A medida que se conocen más detalles sobre el recorrido del sospechoso y la planificación previa, surgen interrogantes sobre cómo una persona armada pudo atravesar varios estados sin ser detectada.

El recorrido ferroviario de Cole Allen: cómo viajó armado desde Los Ángeles hasta Washington D.C.

Uno de los aspectos más sensibles del caso, y que ahora genera mayor debate, es el traslado del acusado, Cole Allen, desde Los Ángeles hasta Washington D.C. en un tren de Amtrak.

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De acuerdo con CBS News, Allen compró un pasaje de ida que incluía una conexión en Chicago y emprendió el viaje el 21 de abril.

Durante el trayecto, que atravesó miles de kilómetros, el sospechoso no solo transportó un importante arsenal, sino que además llevó un registro detallado de sus pensamientos y observaciones en su teléfono. En esas notas, el hombre describía paisajes del suroeste estadounidense, comparaba ciudades y relataba impresiones como si se tratara de un diario de viaje.

NBC 5 Chicago aportó más detalles sobre este tramo, al señalar que las autoridades federales consideran que Allen estaba “armado hasta los dientes” mientras cruzaba el país norteamericano.

En su equipaje, los investigadores hallaron lo que describieron como “un verdadero arsenal”, donde se incluían una escopeta calibre 12, una pistola calibre 38, múltiples cuchillos y dagas, además de municiones suficientes para causar una masacre.

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El recorrido incluyó una parada clave en Chicago, donde cambió de tren en la estación Union Station antes de continuar hacia la capital. A pesar de la magnitud del armamento, no hubo reportes de detección durante el trayecto.

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Una vez en Washington D.C., el sospechoso arribó al hotel sede del evento el 24 de abril por la tarde. Según los fiscales, ingresó con múltiples armas sin despertar sospechas.

NBC 5 Chicago indicó que el propio Allen dejó constancia en su diario de que nadie en el hotel parecía considerar la posibilidad de que representara una amenaza. Los investigadores consideraron esta observación como un indicio de fallas en la evaluación de riesgos en espacios que, aunque privados, reciben a figuras políticas de primer nivel.

Cómo Cole Allen planificó el atentado contra Trump semanas antes del evento

Según consignó CBS News, la investigación federal sostiene que Cole Allen comenzó a planificar el hecho al menos tres semanas antes del evento. Los fiscales detallaron en un memorando judicial que el acusado buscó información en internet sobre la cena de corresponsales el 6 de abril, cuando aún se encontraba en California.

Ese mismo día reservó una habitación en el hotel donde se llevaría a cabo el evento, para anticipar su presencia con varios días de antelación.

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El documento judicial describe una secuencia meticulosa de acciones: consultas sobre el cronograma del evento, lectura de artículos sobre los asistentes y el seguimiento de información vinculada a la participación del presidente. Incluso se menciona que Allen investigó detalles sobre la periodista encargada de conducir la gala y sobre el desarrollo general de la jornada.

Los fiscales caracterizaron el accionar del sospechoso y lo calificaron como “premeditado, violento y calculado para causar la muerte”.