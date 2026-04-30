Ley de Derechos Electorales: la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el mapa legislativo de Louisiana

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló el miércoles 29 de abril el mapa de distritos electorales del Congreso de Louisiana. El fallo representa una victoria para los republicanos y reaviva el debate sobre el alcance de la histórica Ley de Derechos Electorales (Voting Rights Act) en todo ese país.

La Corte Suprema restringe el uso de la raza en distritos

Según un informe de CBS News, el tribunal ratificó la decisión de una corte inferior que había determinado un uso excesivo del criterio racial. La mayoría conservadora, con 6 votos a favor y 3 en contra, argumentó que el cumplimiento de la ley no era suficiente para crear un nuevo distrito de mayoría minoritaria.

La Corte Suprema de Estados Unidos anuló este miércoles 29 de abril el mapa de distritos electorales del Congreso de Luisiana (AP foto/Matt Rourke) Matt Rourke - AP

El juez Samuel Alito, quien redactó la decisión, afirmó que el diseño del mapa representaba lo que él consideraba una manipulación electoral inconstitucional. Según el magistrado, el gobierno empleó la raza de forma injustificada para rediseñar los límites de la Cámara de Representantes:

La mayoría conservadora de seis jueces se impuso frente a los tres votos liberales.

La corte estableció que la creación violaba los derechos de los demandantes conforme a la Enmienda 14 .

. La medida anula la configuración utilizada en las elecciones de 2024.

La resolución eleva el estándar que los demandantes deben cumplir para demostrar una violación de su derecho al voto. La mayoría cambió el marco legal que los tribunales emplean para analizar las demandas de dilución del poder electoral de las minorías.

La disidencia alerta sobre un deterioro de la democracia en EE.UU.

La jueza Elena Kagan escribió un voto separado en el que alertó que la mayoría conservadora debilita el núcleo de la Ley de Derechos Electorales. De acuerdo con su postura, la ley se convierte en una “letra muerta” para los ciudadanos bajo la interpretación actual del tribunal.

Cabe destacar que el fallo se presenta unos meses antes de las elecciones de noviembre 2026 y crea dudas acerca de la representación política. Los aspirantes ya presentaron sus candidaturas y el plazo para cambiar los mapas electorales es muy corto.

La reacción política en Washington D.C.

Diversos sectores políticos respondieron al fallo. La NAACP, entre otras organizaciones, alertó que la decisión podría tener un efecto sobre cómo serán representadas las comunidades del sur que habían estado marginadas históricamente.

El presidente Donald Trump también celebró el fallo mediante sus redes sociales oficiales. “La decisión de la Corte Suprema de hoy, con un resultado de 6-3 en el caso Callais, representa una gran victoria para la igualdad ante la ley, ya que devuelve a la Ley de Derechos Electorales su propósito original: proteger contra la discriminación racial intencional. Gracias al brillante juez Samuel Alito por redactar esta importante y pertinente opinión. ¡Felicitaciones!”, dijo en una publicación de Truth Social.

Donald Trump celebró el fallo en sus redes sociales Truth Social @Real

En 2022, los legisladores republicanos dieron luz verde a un diseño de cinco distritos con mayoría blanca y uno con mayoría afroamericana, lo que dio inicio a la batalla judicial. El desenlace de las elecciones del 3 de noviembre de 2026 decidirá la manera en que este cambio afecta al balance de poder en el Congreso.