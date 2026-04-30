Trump, en conferencia con astronautas de Artemis II: “El director de la NASA seguro escuchó la pregunta con esas orejas”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó este miércoles un incómodo momento durante la conferencia de prensa con los astronautas de la misión Artemis II en la Casa Blanca. Ante la pregunta de uno de los periodistas acreditados, el primer mandatario trató de hacer un chiste y se refirió al aspecto físico del director de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), Jared Isaacman.

Desde el Despacho Oval, Trump se giró hacia el funcionario para cederle la palabra y comentó, en tono burlón: “Seguro escuchó la pregunta, con esas orejas que tiene. ¿Oíste la pregunta con esas preciosas orejas que tenés?”. Luego, entre risas, agregó: “Tiene un gran oído, tiene superoídos”.

El momento en que Trump se burla del director de la NASA

Mientras el presidente se reía de su propio chiste, las cámaras hacían un zoom sobre la cara del director de la NASA, específicamente un plano detallado de sus orejas.

El funcionario trumpista se refirió posteriormente a lo sucedido y bromeó respecto de los comentarios del jefe de Estado. “Todos tenemos superpoderes. Los míos simplemente son más fáciles de detectar que los de los demás”, respondió en X Isaacman ante los cuestionamientos de algunos usuarios por el comportamiento de Trump.

La respuesta del funcionario. X

Encuentro con astronautas

A poco más de dos semanas de su regreso del viaje alrededor de la Luna, los astronautas de la misión Artemis II fueron recibidos por el presidente Trump en Washington. El mandatario republicano destacó su trabajo y habló sobre un posible retorno al espacio antes de que termine su mandato.

“Tenemos a algunas personas que han capturado la atención de todo el mundo. Se necesitan personas como estas para hacer grande a nuestro país”, dijo Trump sentado en su escritorio. A su costado estuvieron los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen, quienes participaron en la misión de la NASA.

El mandatario les dio la bienvenida a los tripulantes en la Casa Blanca frente a la prensa y les agradeció por haber participado de la misión. “No sé cómo lo hacen. Yo no querría hacerlo, pero se necesita gente como esta para que nuestro país sea grande”, aseguró.

For all humanity. 🌎🚀



From the Moon to the White House — Artemis II is just the beginning. pic.twitter.com/SgQqy5tyrm — The White House (@WhiteHouse) April 30, 2026

Trump, a su vez, aprovechó la situación para marcar las prioridades del gobierno estadounidense en materia espacial e indicó que uno de los objetivos es crear una Fuerza Espacial. Entre otros temas, el presidente norteamericano afirmó que cree que la NASA podría llevar a astronautas a la superficie de la Luna nuevamente antes de que acabe su mandato, a principios de 2029.

Además, Isaacman, administrador de la NASA, informó que la sede de la agencia permanecerá en Washington porque la ciudad capital es una “ventaja”.