Clasificaciones del Mundial de Fórmula 1 tras el Gran Premio de Miami
Clasificaciones del Mundial de Fórmula 1 tras la disputa del Gran Premio de Miami, cuarta carrera de 2026 (de un total de 22 tras la cancelación de Baréin y Arabia...
Clasificaciones del Mundial de Fórmula 1 tras la disputa del Gran Premio de Miami, cuarta carrera de 2026 (de un total de 22 tras la cancelación de Baréin y Arabia Saudita por la guerra en Oriente Medio):
- Clasificación del Mundial de pilotos:
1. Kimi Antonelli (ITA) 100 puntos
2. George Russell (GBR) 80
3. Charles Leclerc (MON) 63
4. Lando Norris (GBR) 51
5. Lewis Hamilton (GBR) 49
6. Oscar Piastri (AUS) 43
7. Max Verstappen (NED) 26
8. Oliver Bearman (GBR) 17
9. Pierre Gasly (FRA) 16
10. Liam Lawson (NZL) 10
11. Franco Colapinto (ARG) 5
12. Arvid Lindblad (GBR) 4
13. Isack Hadjar (FRA) 4
14. Carlos Sainz Jr (ESP) 4
15. Gabriel Bortoleto (BRA) 2
16. Esteban Ocon (FRA) 1
17. Alexander Albon (THA) 1
18. Nico Hülkenberg (GER) 0
19. Valtteri Bottas (FIN) 0
20. Sergio Pérez (MEX) 0
21. Fernando Alonso (ESP) 0
22. Lance Stroll (CAN) 0
- Clasificación del Mundial de constructores:
1. Mercedes 180 puntos
2. Ferrari 112
3. McLaren-Mercedes 94
4. Red Bull 30
5. Alpine-Mercedes 21
6. Haas-Ferrari 18
7. Racing Bulls-Red Bull 14
8. Williams-Mercedes 5
9. Audi 2
10. Cadillac-Ferrari 0
11. Aston Martin-Honda 0