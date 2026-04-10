Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 39 y 64 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 5%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 mph. La dirección será Noroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Trenton



Velocidad y dirección del viento : 15 mph, Noroeste

: 15 mph, Noroeste Probabilidad de precipitación : 5%

: 5% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Trenton, New Jersey

El sábado 11 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 5%.

: 5%. A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El domingo 12 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.