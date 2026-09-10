El ICE siembra el pánico en Doral: iban a cargar su Tesla y agentes los detuvieron violentamente

Una parada para cargar la batería de su vehículo eléctrico Tesla terminó con la detención de Marianela Pujol y Nelson José Díaz. La pareja fue interceptada el domingo en Doral durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), en medio de una serie de procedimientos que provocaron preocupación entre la comunidad venezolana

Doral: cómo fue la detención de la pareja venezolana por el ICE

Pujol y Díaz, quienes trabajan como agentes de seguros, se encontraban en una estación de carga para vehículos eléctricos cuando fueron interceptados, según informó Telemundo 51. Ambos permanecen detenidos en Dania Beach.

Marianela Pujols y Nelson José Díaz permanecen bajo custodia en Dania Beach Go Found Me

El matrimonio venezolano llegó a Estados Unidos en 2021 con una visa de turismo e inició un proceso de asilo político. El gobierno todavía no resolvió la solicitud. Daniela, la hija mayor de la pareja, de 21 años, relató que recibió un mensaje en el que su madre le avisó que el ICE la había detenido.

Durante una llamada telefónica, la hija escuchó parte del intercambio entre Pujol y uno de los oficiales. Su madre le preguntó al agente si el arresto respondía a una infracción o a algún motivo específico. La joven explicó que el funcionario negó la existencia de una falta concreta, pero indicó que debía trasladarlos a un centro porque tenían una solicitud de asilo pendiente.

Qué dijo la hija de la pareja venezolana detenida por el ICE

La detención dejó a Daniela sola mientras sus padres permanecían bajo custodia. “Obviamente, tenemos mucho miedo de lo que pueda pasar”, expresó. La joven también describió la incertidumbre que atraviesa desde el procedimiento. Así, aseguró que para ella “es un poquito angustiante” porque se encuentra sola en Estados Unidos.

Al pedir que las autoridades revisen la situación del matrimonio, Daniela destacó que sus padres no tienen antecedentes penales. A su vez, sostuvo que solo quiere que “los escuchen porque son personas que no tienen ningún tipo de delito”. La familia creó una cuenta en GoFundMe para reunir fondos destinados a cubrir los gastos legales del caso.

La hija de la pareja se enteró del arresto mediante un mensaje de su madre Go Found Me

Asilo pendiente: cuándo el ICE puede detener a un migrante

Carlos Eduardo Bermúdez, abogado representante de Immigration No Complication, explicó a Telemundo 51 que un trámite abierto permite permanecer en Estados Unidos mientras las autoridades toman una decisión, pero no concede por sí mismo un estatus migratorio.

“Cuando la gente no tiene estatus migratorio, puede ser procesada para deportación”, señaló el especialista. La medida también puede alcanzar a quienes mantienen un expediente activo ante las autoridades migratorias.

Bermúdez sostuvo que algunos arrestos se producen de forma arbitraria y afectan a “personas que tienen procesos abiertos con inmigración y que son activos para la sociedad”.

El abogado también describió un orden de prioridades para los procedimientos. En primer lugar ubicó a las personas que cometieron un crimen en Estados Unidos. Después mencionó a quienes ingresaron al territorio sin ser admitidos.

La secuencia continúa con quienes entraron legalmente, pero permanecieron en el país norteamericano después del vencimiento de su autorización. En último lugar aparecen las personas que tienen un trámite migratorio al que no le hicieron seguimiento.

Doral: los operativos del ICE y la CBP que alertaron a residentes

Durante la mañana del martes, una usuaria de Instagram alertó a la comunidad inmigrante sobre procedimientos atribuidos al ICE y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) en distintas calles y avenidas de Doral.

Los videos filmados con teléfonos celulares y difundidos en redes sociales mostraron varios vehículos de agentes federales y el traslado de personas detenidas. En una de las imágenes, una voz registró la presencia de cuatro patrullas.

Qué respondió la CBP sobre la detención de Pujol y Díaz

Telemundo 51 contactó a la CBP para solicitar una posición sobre el arresto de Pujol y Díaz. La agencia todavía no había respondido las preguntas al momento de la emisión del informe. Ante situaciones similares, Bermúdez recomendó que las personas lleven consigo su documentación migratoria o se comuniquen con su representante legal.