Oficial desde hoy: cerca de 200.000 migrantes deben abandonar Estados Unidos para no ser deportados a El Salvador

La designación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para El Salvador llegó a su fin este miércoles 9 de septiembre. El programa había permitido a miles de ciudadanos salvadoreños permanecer de forma regular en Estados Unidos y acceder a una autorización para trabajar.

El TPS de El Salvador finalizó: qué deben hacer los migrantes

Más de 170.000 salvadoreños perdieron sus beneficios y estatus legal tras la conclusión del TPS el 9 de septiembre. Los beneficiarios que tenían permisos de trabajo con una extensión automática, correspondientes a las categorías A-12 o C-19, también se vieron afectados, ya que el programa mantenía vigente el documento hasta esa fecha.

La medida afecta a más de 170.000 salvadoreños amparados por el programa Archivo

Sin embargo, la terminación del TPS no significa, por sí sola, que todas las personas beneficiarias deban salir inmediatamente del territorio estadounidense.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) establece que quienes pierden esta protección deben revisar si reúnen las condiciones para acceder a otra categoría migratoria.

Por el contrario, aquellas personas que no gestionen ni califiquen para ningún otro estatus migratorio quedarán sin amparo legal tras el vencimiento. Esto las expone a quedar sujetas a procesos de deportación bajo las leyes de inmigración de EE.UU.

Qué estatus pueden buscar los salvadoreños que pierden el TPS

Entre las alternativas posibles para migrantes de El Salvador que tuvieron la protección se encuentran:

La posibilidad de solicitar la green card , siempre que la persona cumpla los requisitos establecidos para alguna de las categorías previstas por la legislación migratoria estadounidense.

, siempre que la persona cumpla los requisitos establecidos para alguna de las categorías previstas por la legislación migratoria estadounidense. Una petición presentada por un familiar que reúna las condiciones necesarias para patrocinar al beneficiario. La disponibilidad de esta vía depende de la situación particular de cada persona y del vínculo familiar correspondiente.

que reúna las condiciones necesarias para patrocinar al beneficiario. La disponibilidad de esta vía depende de la situación particular de cada persona y del vínculo familiar correspondiente. El asilo. Las reglas contemplan las circunstancias relacionadas con el mantenimiento del TPS que pueden afectar el cómputo del plazo de un año para presentar una solicitud.

La pérdida del TPS no determina por sí misma cuál será el próximo paso migratorio de cada salvadoreño.

La situación dependerá de sus antecedentes migratorios, familiares y de las solicitudes o procesos que tenga abiertos ante las autoridades estadounidenses.

El Uscis recomienda que quienes pierdan la protección revisen sus alternativas con un abogado de inmigración autorizado o con un representante acreditado por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés). Con esto, la agencia busca evitar fraudes cometidos por personas que ofrecen servicios sin autorización.

El impacto económico del TPS y los salvadoreños para EE.UU.

La población salvadoreña beneficiaria del TPS, en muchos casos, vivió y trabajó más de dos décadas en Estados Unidos.

Según las cifras proporcionadas por FWD.us y la Alianza Nacional TPS, estos trabajadores generaron alrededor de 5400 millones de dólares anuales para la economía estadounidense y aportaron cerca de US$1500 millones por año en impuestos federales, estatales y locales.

Tras el fin del programa, el Uscis señala que los afectados pueden analizar si cumplen con los requisitos para solicitar algún otro estatus migratorio Fotomontaje realizado con IA

Unos 152.000 salvadoreños que tenían el TPS hasta este 9 de septiembre participaron activamente del mercado laboral:

La construcción concentró aproximadamente 36.000 trabajadores.

concentró aproximadamente 36.000 trabajadores. El mantenimiento de edificios y terrenos, 32.000.

y terrenos, 32.000. El transporte , 23.000.

, 23.000. La manufactura , 18.000.

, 18.000. Los servicios de alimentos, 12.000.

La presencia laboral de salvadoreños también tiene peso en distintos estados: