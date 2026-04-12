Clima en Trenton, New Jersey hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 13 de abril al 17 de abril

El pronóstico del tiempo para Trenton, New Jersey, indica que el lunes 13 de abril la temperatura rondará entre 60 y 83 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 10%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Suroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Trenton



Velocidad y dirección del viento : 5 a 15 mph, Suroeste

: 5 a 15 mph, Suroeste Probabilidad de precipitación : 10%

: 10% Pronóstico: parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Trenton, New Jersey

El lunes 13 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 20%.

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 12%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 15%.

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 89 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 27%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 27%.

: 27%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones, luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 22%.