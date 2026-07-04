Colombia se ilusiona con llegar más lejos que nunca en el Mundial

Con una defensa impenetrable y un dinámico ataque que ya no depende de James Rodríguez, Colombia está cargando de razones a su afición para ilusionarse con su mejor recorrido en un Mundial.

El equipo de Néstor Lorenzo fue el último en subirse a los octavos de final la noche del viernes con un sólido triunfo 1-0 ante Ghana en Kansas City.

La definición ante el arco es la única asignatura pendiente de un combinado que empieza a meterse en la conversación de los candidatos al título.

Colombia preferiría mantenerse fuera del radar de favoritos pero se está mostrando como uno de los equipos más fiables del campeonato.

Líder de grupo en la primera fase, Colombia suma tres victorias y un único empate frente a Portugal que fue precisamente su mejor actuación.

La defensa sólo ha concedido un gol, en el triunfo inicial frente a Uzbekistán en Ciudad de México (3-1), y su arsenal ofensivo es tan diverso que puede reducir el impacto de una baja prolongada de Jhon Córdoba.

El delantero fue sustituido por lesión a los ocho minutos del duelo ante Ghana pero su relevo, Luis Suárez, dio seis minutos después la asistencia del único gol de Jhon Arias.

Los otros tantos colombianos en el torneo fueron obra del lateral Daniel Muñoz, por partida doble, el volante Jáminton Campaz y el extremo Luis Díaz, la estrella que Colombia no ha necesitado hasta ahora.

Entre goles anulados y penaltis no señalados, el atacante del Bayern de Múnich luce una sola diana en su casillero aunque el viernes buscara sin descanso la portería ghanesa.

James Rodríguez, la otra figura del plantel, recibió la señal más clara de que ya no es intocable.

A sus 34 años, la zurda privilegiada del capitán puede ser todavía un arma pero, sin la pelota, está visiblemente por debajo del que puede ser el equipo más potente físicamente del torneo.

- La pizarra de Lorenzo -

Lorenzo ha logrado implantar rigor táctico sin que Colombia pierda la frescura y la intensidad física, señas de identidad de su fútbol.

Su equipo ya no depende de una resurrección de James como la que protagonizó en la Copa América 2024, en la que guio el camino a la final perdida contra Argentina.

Como comprobó su exseleccionador Carlos Queiroz desde el banco de Ghana, la escuadra sudamericana cuenta con innumerables formas de desbordar los bloques defensivos.

"Nos atacaban con cinco o seis movimientos de penetración simultáneos. No les puedes defender con tres jugadores a menos que estés loco", dijo Queiroz al ser preguntado por qué se apertrechó atrás hasta el pitido final.

En la dinámica pizarra de Lorenzo, los laterales Muñoz y Johan Mojica tienen carta blanca para proyectarse en ataque y explotar los espacios que generan Luis Díaz y Jhon Arias con sus diagonales hacia el centro.

En la sala de máquinas, equilibrando todo este despliegue, están los infatigables Jefferson Lerma y Gustavo Puerta, revelación de un torneo al que llegó como jugador del Racing de Santander de la segunda división española.

- Siguiente parada, Suiza -

Colombia recuperó así su lugar en los octavos de final tras su amarga ausencia del Mundial de Catar 2022.

Su techo en una Copa del Mundo son los cuartos de final alcanzados en Brasil 2014 de la mano de un pletórico James Rodríguez, que fue Bota de Oro al anotar en todos los partidos del torneo.

Para tener una oportunidad como la de 2014, cuando cayeron frente a la anfitriona Brasil, Colombia deberá tumbar el martes a Suiza en Vancouver.

En la ciudad canadiense, a la que volaba este sábado, Colombia será la primera selección que habrá competido en los tres países anfitriones de este Mundial.

Un triunfo ante el cuadro helvético podría depararle a los sudamericanos una revancha frente a Argentina en cuartos de final, un escenario que aún no quieren anticipar.

"Nosotros somos una selección muy humilde que va paso a paso", recalcó John Arias. "Sabemos que Suiza va a ser un rival complicado (...) Pero hemos demostrado que estamos listos".