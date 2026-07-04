Por qué en EE.UU. no está garantizado el derecho a reparar tu propio auto y qué busca cambiar Trump

En Estados Unidos, los conductores generalmente pueden arreglar sus propios autos, pero en muchos casos enfrentan límites para acceder a datos, software, herramientas de diagnóstico y piezas vinculadas con vehículos modernos. Actualmente, Massachusetts y Maine cuentan con leyes estatales específicas de derecho a reparación automotriz, mientras que el gobierno de Donald Trump busca aclarar a nivel federal qué cosas pueden realizarse sin infringir las normas de emisiones.

En qué estados de EE.UU. está garantizado el derecho a reparación automotriz

Actualmente, solo dos estados de EE.UU. cuentan con leyes integrales de “derecho a reparación” (right-to-repair) específicas para automóviles que garantizan a los propietarios el acceso a la información necesaria, mientras que la mayor parte del país aún no tiene normas concluyentes.

En EE.UU., solo Massachusetts y Maine permiten a sus ciudadanos reparar sus propios automóviles Freepik

En ese sentido, las dos jurisdicciones que garantizan a los estadounidenses el derecho de acceso a información, software y herramientas para arreglar sus vehículos son:

Massachusetts: fue el primer estado en aprobar una ley de derecho a reparación automotriz. En 2020, los votantes ampliaron la norma para exigir a los fabricantes acceso estandarizado a datos telemáticos de vehículos, y en 2025 un tribunal federal rechazó una impugnación de la industria automotriz.

fue el primer estado en aprobar una ley de derecho a reparación automotriz. En 2020, los votantes ampliaron la norma para exigir a los fabricantes acceso estandarizado a datos telemáticos de vehículos, y en 2025 un tribunal federal rechazó una impugnación de la industria automotriz. Maine: los votantes aprobaron en 2023 una ley de derecho a reparación automotriz, vigente desde el 5 de enero de 2025, que exige acceso estandarizado y autorizado por el propietario a datos mecánicos y sistemas de diagnóstico del vehículo.

Además, otros cinco estados tienen leyes de derecho a reparación, pero estas excluyen explícitamente a los vehículos motorizados. Las normas sancionadas abarcan la electrónica de consumo en California, Nueva York, Minnesota y Oregon, y la maquinaria agrícola en Colorado.

El mapa muestra en amarillo los estados que tienen normas que permiten a las personas arreglar su propio vehículo Newsweek

Por qué en gran parte de EE.UU. no está garantizado el acceso completo a datos de reparación

En más de 40 estados no existe una ley estatal que garantice este derecho, y las razones detrás de las limitaciones son diversas. De acuerdo con Newsweek, existe cierto nivel de acceso a diagnósticos y repuestos en todo el país gracias a una combinación de protecciones federales y acuerdos con la industria. Sin embargo, esto no garantiza el acceso a sistemas más recientes.

A menudo, las empresas automotrices limitan el acceso a las partes, herramientas e información de diagnóstico. Esto obliga a los consumidores a acudir a concesionarios oficiales.

Por otra parte, grupos de la industria, como la Alliance for Automotive Innovation, argumentan que otorgar un acceso “sin restricciones” a los datos del vehículo podría comprometer la seguridad de los pasajeros y hacer que los vehículos sean vulnerables a hackeos.

La orden de Trump para permitir a las personas reparar sus autos en EE.UU.

El 29 de junio, la Casa Blanca publicó un memorando titulado “Reducir el costo de vida promoviendo la libertad de reparar”, que aborda la falta de leyes federales sobre el derecho de los estadounidenses a arreglar sus propios autos.

El propósito central es reducir los costos de los vehículos para los consumidores, los cuales aumentaron debido a lo que la administración califica como “cargas regulatorias ambientales abrumadoras”. El gobierno busca que los ciudadanos puedan usar piezas de repuesto asequibles sin temor a ser sancionados por violar las normas de control de emisiones de la Ley de Aire Limpio (CAA).

Mediante este documento, el presidente republicano ordenó al administrador de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) realizar lo siguiente:

Guía en 30 días: emitir una guía que aclare qué reparaciones de emisiones pueden realizar los individuos en sus propios vehículos o enviar a realizar, cumpliendo con la ley.

emitir una guía que aclare qué reparaciones de emisiones pueden realizar los individuos en sus propios vehículos o enviar a realizar, cumpliendo con la ley. Nuevas opciones de certificación: fomentar y actuar rápidamente sobre solicitudes de otras organizaciones capaces de probar piezas de repuesto. El objetivo es eliminar la dependencia de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés), asegurar la compatibilidad con la ley y prevenir la entrada de “imitaciones extranjeras baratas”.

Asimismo, instruyó a la EPA a considerar la despriorización de acciones legales contra individuos que, con buena fe, intenten arreglar sus propios vehículos para devolverlos a su configuración original.