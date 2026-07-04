Colombia vuelve a octavos del Mundial con solvente triunfo ante Ghana

Con un solitario gol de Jhon Arias, Colombia derrotó este viernes a Ghana por 1-0 en Kansas City y accedió a los octavos de final del Mundial 2026, en los que chocará contra Suiza.

El tanto de Jhon Arias en el minuto 14 materializó el amplio dominio de Colombia, que dejó en el banco a su figura James Rodríguez en el descanso.

Este triunfo de Colombia, que viajará a Vancouver para enfrentar el martes a Suiza, cerró la ronda de dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica.

La escuadra colombiana no pasó un calvario como el de Argentina para vencer en el cruce anterior a Cabo Verde (3-2), pero tampoco se sacudió la tensión hasta el pitido final.

Colombia encarriló pronto el triunfo ante una decepcionante Ghana, a la que no le sirvió la experiencia en el banco de Carlos Queiroz, exseleccionador de Colombia entre 2019 y 2020.

Los actuales pupilos de Néstor Lorenzo dispusieron de la pelota y las mejores ocasiones para aumentar la ventaja pese a una noche de poco brillo de James Rodríguez, con rostro serio tras el triunfo, y la falta de fortuna de cara al arco de un incisivo Luis Díaz.

Ghana afrontó el duelo con enorme respeto hacia Colombia, líder de su grupo por delante de Portugal, esperando por algún error que le permitiera lanzar a sus veloces atacantes.

Pero Antoine Semenyo e Iñaki Williams, delanteros del Manchester City y Athletic de Bilbao, tampoco mostraron mordiente para una Ghana que no disparó una sola vez entre los tres palos.

La escuadra africana tuvo así una gris despedida en su primera aparición en las eliminatorias desde 2010 mientras Colombia celebró su regreso a unos octavos después de su dolorosa ausencia del Mundial de Catar 2022.

En Rusia 2018 la escuadra cafetera cayó en esa fase ante Inglaterra en penales y en Brasil 2014 avanzó hasta los cuartos en su mejor recorrido mundialista.

- Dos lesiones en 13 minutos -

Bajo un calor que aún rondaba los 30ºC, el juego vivió un intenso primer cuarto de hora con dos jugadores lesionados y el primer gol colombiano.

Jhon Córdoba, el elegido por Lorenzo para la punta de ataque, fue el primero en caer al lesionarse en la ingle tras un forcejeo con Jerome Opoku.

El atacante fue relevado por Luis Suárez en el minuto ocho y solo cinco después tomó el mismo camino el ghanés Marvin Senaya, que acababa de derribar en el área a Luis Díaz en una acción que el árbitro no consideró penalti.

Díaz percutía por la banda izquierda pero el primer gol se originó en el otro lado en una acción individual de Luis Suárez.

El recién ingresado se internó hasta la línea de fondo y envió un centro al segundo palo que encontró a Arias sin oposición para que remachara a placer al primer toque.

El gol hizo vibrar las gradas del Arrowhead Stadium, completamente teñidas del color amarillo que comparten ambos equipos; la mayoría casi absoluta eran aficionados colombianos.

El gol llevó a la escuadra sudamericana a bajar las revoluciones tras la primera pausa de hidratación.

James Rodríguez, sin chispa y desplazado del centro del campo, participaba poco en la creación de juego ante una Ghana completamente resguardada en torno a su arco.

Para cuando sus atacantes Antoine Semenyo o Iñaki Williams pisaban campo rival, Colombia ya estaba perfectamente replegada.

- James, sustituido al descanso -

Aunque Colombia tenía el duelo bajo control, Lorenzo sustituyó de forma temprana a James Rodríguez e introdujo a Richard Ríos para apoyar en el mediocampo a Gustavo Puerta, revelación colombiana en este torneo.

En el minuto 56 Colombia parecía haber encontrado el gol de la tranquilidad cuando Díaz se lanzó al césped en el área pequeña para rematar un centro raso a la red.

El tanto fue celebrado efusivamente por el extremo del Bayern Munich, y en la grada por el ícono colombiano René Higuita, pero fue invalidado por fuera de juego.

Aunque Dávinson Sánchez y Juan Quintero rozaron también el gol, Colombia nunca cedió el control del partido hasta la explosión final de felicidad de las tribunas.