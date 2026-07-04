“Draped Bust 1798/7”: la moneda de diez dólares que se vende por US$425.000 por un error de acuñación

Las monedas con errores de acuñación ocupan un lugar destacado dentro del mercado numismático. Entre ellas, una emisión de US$10 de 1798, perteneciente a la serie Draped Bust, se convirtió en una referencia para coleccionistas debido a una combinación de características presentes en un número reducido de ejemplares.

El sobrefechado que distingue a la moneda de US$10 buscada por coleccionistas

La pieza corresponde a la denominación conocida como Águila, una de las monedas previstas por la Ley de Acuñación de 1792, según el registro del Servicio Profesional de Clasificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés). Aunque fue incorporada desde la creación del sistema monetario estadounidense, su producción comenzó recién en 1795 por los requisitos técnicos y administrativos que debían cumplir.

Así se ve una Draped Bust de 1798 con error de acuñación

Durante sus primeros años, la fabricación de estos ejemplares fueron limitados y dependían de la demanda. En consecuencia, las cantidades acuñadas fueron reducidas y varias variantes pasaron a ser objeto de estudio dentro de la numismática.

Uno de los rasgos más buscados corresponde al sobrefechado 1798/7, resultado de reutilizar troqueles preparados con una fecha anterior. Esta práctica era habitual en la Casa de la Moneda a fines del siglo XVIII para extender la vida útil de las herramientas de acuñación.

En esta emisión también existen dos configuraciones distintas de estrellas en el anverso:

Presenta una distribución de 9 estrellas a la izquierda y 4 a la derecha

Muestra un patrón de 7 y 6

La variante 9x4 fue utilizada únicamente en un par específico de troqueles. Especialistas estiman que sobreviven entre 80 y 100 ejemplares de la combinación conocida como BD-1, una cifra que explica el interés sostenido por esta versión dentro del mercado de coleccionistas.

El error de sobrefechado se puede observar en el anverso de la moneda Heritage Auctions

Cómo reconocer la moneda Draped Bust 1798/7 con estrellas 9x4

Para identificar una moneda auténtica de esta variante valiosa se debe observar:

Año: 1798 (el sobrefechado se observa detrás del “8″ donde se ve levemente la aparición del numero “7″ ).

(el se observa donde se ve levemente la aparición del ). Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca).

(sin marca de ceca). Diseñador: Robert Scott.

Borde: juncoso.

Diámetro: 33 milímetros.

Peso: 17,50 gramos.

Composición: 91,7% oro y 8,3% cobre.

Anverso: el ejemplar presenta el busto de la Libertad con gorro frigio orientado hacia la derecha, acompañado por 13 estrellas distribuidas en la característica configuración 9x4. La palabra “LIBERTY” se ubica en el perímetro y la sobrefecha está centrada en la parte inferior.

se ubica en el perímetro y la sobrefecha está centrada en la parte inferior. Reverso: el elemento central es el águila heráldica, con las alas completamente extendidas y un escudo que sustituye al pecho. Del pico cuelga una cinta con el lema “E PLURIBUS UNUM”. En su garra derecha sostiene un haz de flechas y una rama de olivo. Sobre la cabeza del águila se aprecian estrellas y nubes, con las palabras “UNITED STATES OF AMERICA” en la periferia.

Otra señal utilizada para autenticar esta variante son las grietas de troquel visibles en ambas caras. Una de las principales atraviesa la letra “L” de la palabra “LIBERTY”, continúa sobre el cabello y se extiende hacia el campo de la moneda. También existen fisuras menores sobre el retrato y en la inscripción “UNITED” del reverso.

El ejemplar fue calificado como MS62+ debido a su estado de conservación Heritage Auctions

Precio de la Draped Bust 1798/7: cuánto puede valer según PCGS y subastas

Además del error de sobrefechado y la combinación de troqueles, el grado de conservación influye de manera directa en la cotización de estas monedas. Los ejemplares con menor desgaste suelen alcanzar los precios más altos en subastas.

Un ejemplar certificado con grado MS61 por PCGS fue vendido en una subasta por US$168 mil en Stacks Bowers. Otra moneda de la misma variante con certificación MS62+ alcanzó US$324 mil en Heritage Auctions, lo que estableció un nuevo registro para esta emisión.

De acuerdo con las guías de precios de PCGS, las monedas de esta variedad que obtienen una calificación MS63 pueden alcanzar un valor de hasta US$425 mil, siempre que conserven las características propias de la variante y un estado de preservación acorde con esa categoría.