Colombia y Argentina retan a EEUU en la SheBelieves Cup del fútbol femenino

Colombia, con su estrella Linda Caicedo al frente, y Argentina competirán por segunda vez a partir del domingo en la SheBelieves Cup, el minitorneo anual del fútbol femenino en Estados Unidos que la selección local quiere reconquistar.

El Team USA, vencedor en siete de las 10 ediciones disputadas desde 2016, entregó la corona en 2025 a Japón, que este año estará ausente de esta competencia a la que se accede por invitación.

Las anfitrionas, que recuperan a figuras como Trinity Rodman, parten como grandes favoritas en un cartel que completan Colombia, Argentina y Canadá.

Las cuatro escuadras chocarán entre ellas en tres jornadas de dos partidos cada una. La acción se desarrollará el domingo en Nashville (Tennessee), el 4 de marzo en Columbus (Ohio) y el 7 en Harrison (Nueva Jersey), donde la selección que haya acumulado más puntos alzará el trofeo.

Colombia repite participación después del tercer lugar conseguido el año pasado, cuando cayó ante Estados Unidos (2-0) y Japón (4-1) y celebró su primer triunfo ante Australia (2-1).

Linda Caicedo dejó su huella con un espectacular gol en contragolpe frente a Japón.

La talentosa atacante del Real Madrid, a sus 21 años recién cumplidos, sueña ahora con levantar su primer trofeo con la escuadra cafetera, que se le escapó de las manos en 2025 en la taquicárdica final de la Copa América perdida en penales ante Brasil.

Caicedo no tendrá esta vez a su lado a Mayra Ramírez, figura del Chelsea, que lleva más de seis meses de baja por una lesión muscular.

Para el seleccionador Ángelo Marsiglia, la SheBelieves Cup será principalmente una oportunidad de prepararse para los tres partidos de eliminatorias de clasificación al Mundial de 2027 que afrontarán en abril.

"Este segundo llamado para la SheBelieves es importante para nosotros, nos hace crecer como selección", afirmó el técnico esta semana. "Lo asumimos como un simulacro de la competencia que vamos a vivir en la fecha FIFA de abril, que es muy importante para nosotros".

"Queremos salir a ganar cada partido. Son muy exigentes estos rivales, pero eso es lo que nos ha hecho crecer, jugar con rivales de alta categoría" recalcó.

- Rodman regresa con EEUU -

Colombia abrirá el torneo el domingo enfrentando a Canadá en el GEODIS Park de Nashville (30.000 asientos) y posteriormente se medirá con Argentina el 4 de marzo en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus (20.000) y el 7 a Estados Unidos en el Sports Illustrated Stadium de Harrison (25.000).

Argentina, de su lado, afronta su segunda participación tras la de 2021, cuando concluyó en cuarto lugar con un pleno de tres derrotas.

Además del duelo ante Colombia, la Albiceleste debutará en Nashville ante Estados Unidos y cerrará en Harrison frente a Canadá, que ya fue invitada al certamen en 2024 (segundo lugar), 2023 (cuarto) y 2021 (tercero).

Para Argentina, el torneo será también un valioso rodaje de cara a las eliminatorias mundialistas, en las que ocupan una destacada segunda posición con siete puntos y aguardan el 18 de abril a Colombia, cuarta con las mismas unidades.

La anfitriona Estados Unidos presentará a ocho integrantes del plantel que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París en 2024.

Entre ellas sobresale Trinity Rodman, la atacante llamada a tomar el liderazgo del Team USA tras las retiradas en los últimos años de las emblemáticas Megan Rapinoe y Alex Morgan.

La hija de la ex estrella NBA Dennis Rodman acaba de renovar su contrato con el Washington Spirit con un salario anual superior a los dos millones de dólares, considerado el mayor a nivel mundial.

En cambio, la seleccionadora Emma Hayes no pudo recuperar para el torneo a las otras piezas de su trío atacante, Sophia Wilson y Mallory Swanson, bajas por maternidad.

-- Programa de partidos de la SheBelieves Cup 2026:

- Domingo 1 de marzo (Nashville, Tennessee)

Canadá - Colombia (19H00 GMT)

EEUU - Argentina (22H00 GMT)

- Miércoles 4 de marzo (Columbus, Ohio)

Argentina - Colombia (20H30 GMT)

EEUU - Canadá (23H45 GMT)

- Sábado 7 de marzo (Harrison, Nueva Jersey)

Canadá - Argentina (17H30 GMT)

USA - Colombia (20H30 GMT)