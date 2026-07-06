Comentarios racistas de senadora paraguaya son de una mujer "despreciable e indigna de su cargo", dice Mbappé

Kylian Mbappé calificó el lunes de "despreciable" e "indigna de su cargo" a la senadora paraguaya Celeste Amarilla, que hizo comentarios racistas sobre el futbolista tras la derrota (1-0) de Paraguay frente a Francia en los octavos de final del Mundial 2026.

"Usted no representa a Paraguay, ese país que ha derrochado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo desinhibido, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadores realizaron durante esta Copa del Mundo, para dejar lugar a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país", declaró el capitán de la selección francesa en un mensaje en X.