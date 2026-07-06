Un supertifón de categoría cinco toca tierra en islas del Pacífico: cómo sigue la trayectoria de Bavi

El avance del supertifón Bavi mantiene bajo máxima alerta a las Islas Marianas, donde el ciclón tocó tierra con una intensidad excepcional y condiciones consideradas de riesgo extremo para la población. Aunque el centro del sistema ya comenzó a desplazarse hacia el oeste, el peligro continúa por las lluvias torrenciales, el fuerte oleaje, los vientos destructivos y la posibilidad de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

Supertifón Bavi impacta Rota y las Islas Marianas con vientos destructivos

Según informó FOX Weather, Bavi continúa como un supertifón equivalente a un huracán de categoría cinco mientras atraviesa las Islas Marianas. El sistema pasó directamente sobre la isla de Rota, con condiciones extremadamente peligrosas para toda la cadena de islas.

Satélite De La Noaa Sobre El Supertifón

El fenómeno registra vientos sostenidos de hasta 175 millas por hora (282 km/h) y ráfagas que superan las 200 millas por hora (322 km/h), una intensidad que representa una amenaza directa para la vida de quienes permanecen en las zonas afectadas.

La potencia del ciclón fue favorecida por las aguas excepcionalmente cálidas del océano, que le permitieron mantener prácticamente intacta su potencia durante el desplazamiento por el Pacífico occidental.

De acuerdo con Fox Weather, el ojo del supertifón ya se ubicó al oeste del archipiélago. Sin embargo, eso no significa que el peligro haya terminado. Las bandas externas del sistema aún provocarán lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento, marejada ciclónica y condiciones marítimas extremadamente adversas sobre gran parte de las islas.

Las autoridades esperan que recién cuando mejoren las condiciones meteorológicas puedan realizar una evaluación completa de los daños. Entre las principales consecuencias previstas figuran cortes generalizados del suministro eléctrico y afectaciones importantes en la infraestructura.

Bavi se aleja de Guam y Rota mientras siguen las alertas por inundaciones y oleaje

La evolución del sistema indica que el supertifón continuará su desplazamiento hacia el oeste antes de girar con dirección oeste-noroeste. Según FOX Weather, durante el resto del lunes persistirán olas de entre 25 y 30 pies (7,6 y 9,1 metros) alrededor de las Islas Marianas, una situación que complicará las condiciones costeras incluso después del alejamiento del centro del ciclón.

Aunque el oleaje comenzará a disminuir gradualmente durante la madrugada del martes, el riesgo de lluvias intensas no desaparecerá de inmediato. La amenaza de inundaciones y deslizamientos de tierra continuará presente en varias zonas del archipiélago debido a la enorme cantidad de agua acumulada durante el paso del fenómeno.

Los pronósticos indican además que el ciclón comenzará un debilitamiento paulatino a medida que avance sobre el océano. Sin embargo, seguirá como un sistema de gran intensidad cuando se aproxime a Taiwán y posteriormente al territorio continental de China.

Esta imagen satelital de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) muestra al tifón Bavi al este de Guam, un territorio insular de Estados Unidos en el Pacífico National Oceanic and Atmospheric

Qué pronostican los modelos sobre Taiwán, Taipéi y China tras el paso de Bavi

Las previsiones de FOX Weather muestran que Bavi podría afectar el norte de Taiwán, incluida la ciudad de Taipéi, entre el viernes y el sábado. Aunque para entonces el sistema perdería parte de su intensidad inicial, todavía será un poderoso tifón equivalente a un huracán de categoría tres. Los pronósticos contemplan vientos superiores a 125 millas por hora (201 km/h), suficientes para provocar daños significativos.

Además del viento, los especialistas prevén la posibilidad de inundaciones repentinas y nuevos cortes del suministro eléctrico en el área metropolitana de Taipéi, donde el paso del ciclón podría generar importantes complicaciones para la población y la infraestructura.