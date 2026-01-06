Comienza en EEUU juicio contra expolicía por respuesta a masacre escolar

El juicio contra un expolicía acusado de no actuar para detener al hombre armado responsable de la muerte de 21 personas, incluyendo 19 niños, en una escuela en Texas en 2022, empezó el lunes, reportaron medios de Estados Unidos.

19 niños de entre 9 y 10 años y 2 profesores murieron en la primaria Robb, en la ciudad de Uvalde, el 24 de mayo de 2022. Un adolescente armado fue el responsable del tiroteo considerado como la peor masacre escolar en una década en Estados Unidos.

Un total de 376 oficiales -entre guardias fronterizos, policía estatal y municipal, departamentos de sheriff locales y fuerzas de élite- respondieron al evento. Pero tomó 77 minutos y la llegada de una unidad especializada para que el tirador fuera neutralizado.

El responsable, identificado como Salvador Ramos, de 18 años, fue reportado muerto en el lugar del ataque.

El caso contra Adrian Gonzales es un intento poco común de responsabilizar a un agente de la ley por sus acciones durante un tiroteo masivo.

El lunes inició la selección del jurado para este juicio que debería durar unas dos semanas. El exagente enfrenta 29 cargos graves por poner en peligro a un menor: uno por cada uno de los 19 niños que murieron y por los 10 estudiantes sobrevivientes.

Medios estadounidenses reportaron que la acusación asegura que Gonzales "no logró abordar, distraer ni retrasar al tirador" después de escuchar disparos.

Pete Arredondo, exjefe de policía del distrito escolar de Uvalde, enfrenta 10 cargos por abandono del cargo y puesta en peligro de menores. Es juzgado por separado.

Ambos hombres se declararon no culpables.

Un informe del Departamento de Justicia, en enero de 2024, dijo que hubo una "cascada de fallos en la cadena de mando" durante el tiroteo.