Es oficial: cómo llenar el formulario 4547 para recibir US$1000 por hijo desde el 4 de julio en EE.UU.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) confirmó que ya se puede presentar el Formulario 4547 para registrar a los hijos en las Trump Accounts, (en español, “cuentas Trump”). los nuevos instrumentos de ahorro e inversión creados por el gobierno federal. La iniciativa contempla un aporte inicial de 1000 dólares para determinados beneficiarios, aunque las contribuciones no podrán realizarse antes del 4 de julio de 2026.

¿Para qué sirve el Formulario 4547?

El formulario permite realizar la elección formal para incorporar a un hijo elegible al nuevo sistema. Según explicó el IRS, la gestión puede completarse mediante Individual Online Accounts (IOLA, por sus siglas en inglés), la plataforma segura de cuentas individuales del organismo tributario.

El IRS habilitó el Formulario 4547 para inscribir a menores en las nuevas Trump Accounts Gobierno de Estados Unidos

La agencia indica que todo el trámite suele demandar entre cinco y diez minutos. El procedimiento contempla tres etapas:

Iniciar sesión o crear un perfil en el IRS.

Completar y enviar el Formulario 4547.

Consultar el estado de la presentación.

¿Quiénes califican para recibir el depósito inicial?

La contribución piloto de US$1000 está destinada a quienes cumplan con todos los requisitos establecidos por las autoridades:

Haber nacido entre el 1° de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028.

Ser ciudadano estadounidense.

Tener un número de Seguro Social válido.

Aunque las Trump Accounts pueden abrirse para otros menores de 18 años que cumplan los requisitos generales del programa, solo quienes integren ese grupo específico recibirán el aporte inicial. La presentación queda a cargo de los padres o tutores legales hasta que el titular alcance la mayoría de edad.

¿Qué información se necesita para completar la solicitud?

Antes de iniciar la solicitud, el IRS recomienda reunir los datos requeridos para agilizar el proceso. Los solicitantes deberán contar con:

Una cuenta ID.me.

El número de Seguro Social del beneficiario.

Su fecha de nacimiento.

Su domicilio.

Una vez obtenida esa información, el usuario deberá ingresar a su perfil del IRS y completar la documentación correspondiente. La entidad también dispone de asistencia para problemas relacionados con el acceso, recuperación de contraseñas y consultas sobre las cuentas en línea.

¿Cómo abrir una Trump Account paso a paso?

La plataforma oficial detalló el mecanismo previsto para habilitar el acceso al beneficio. Los pasos son los siguientes:

Paso 1: presentar el Formulario 4547 si todavía no fue enviado.

Paso 2: descargar la aplicación oficial y crear un usuario.

Paso 3: esperar la invitación para activar el acceso, la cual llegará durante las semanas posteriores.

La herramienta estará disponible tanto en Apple App Store como en Google Play. También podrá utilizarse mediante el portal web del sistema. De acuerdo con la información difundida por la iniciativa, la aplicación permitirá:

Activar el registro.

Consultar el saldo disponible.

Revisar los aportes recibidos.

Seguir la evolución de las inversiones.

Administrar la actividad vinculada al fondo.

¿Cómo funciona este instrumento de ahorro?

Las Trump Accounts fueron creadas mediante la ley Working Families Tax Cuts. Se trata de vehículos de inversión con ventajas fiscales dirigidos a ciudadanos estadounidenses menores de edad.

El patrimonio queda registrado íntegramente a nombre del beneficiario. Sin embargo, el adulto responsable conserva la custodia hasta que el titular alcanza los 18 años. Las contribuciones adicionales son voluntarias. No obstante, familiares, amigos y empleadores pueden aportar hasta US$5000 anuales por cada participante.

Según la información oficial, los recursos serán colocados en una cartera diversificada diseñada para impulsar el crecimiento a largo plazo y reducir riesgos. Las autoridades también anticipan la incorporación de nuevas alternativas de inversión.

La plataforma indica que los fondos se destinarán automáticamente a compañías estadounidenses y que los usuarios podrán monitorear desde la aplicación las participaciones adquiridas y su desempeño.

El programa combina un aporte inicial del gobierno con opciones de ahorro a largo plazo

¿Cuándo podrá utilizarse el dinero?

Los recursos acumulados estarán disponibles cuando el titular cumpla 18 años. A partir de ese momento podrá:

Mantener el capital invertido.

Financiar estudios.

Destinar fondos a la compra de una primera vivienda.

Utilizar el dinero para iniciar un emprendimiento.

Las extracciones destinadas a gastos elegibles tributarán como ingreso ordinario y podrán estar sujetas a determinadas condiciones. Al alcanzar la edad fijada, el control total pasará al beneficiario, quien podrá administrar libremente los activos.