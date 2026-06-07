Ganó millones en el concurso de MrBeast en EE.UU. y meses después fue arrestado en Paraguay

El estadounidense Jabari Stephan Brown, conocido por haber ganado un avión ejecutivo valuado en millones de dólares en una competencia organizada por el youtuber MrBeast, fue detenido en Paraguay en el marco de una investigación por presunto tráfico internacional de drogas. El arresto ocurrió tras la incautación de un cargamento de cannabis de alta pureza en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi el pasado sábado 30 de mayo.

Quién es Jabari Brown, el piloto que ganó un jet de MrBeast

Brown, de 21 años, nació en Jamaica y posee nacionalidad estadounidense. Su nombre se volvió conocido después de imponerse en uno de los desafíos organizados por MrBeast, considerado uno de los creadores de contenido más populares del mundo.

El joven piloto estadounidense alcanzó notoriedad mundial tras imponerse en una competencia organizada por MrBeast

De acuerdo con información publicada por AP, el joven conocido en redes sociales como Captain Treezy recibió como premio en diciembre de 2025 un avión ejecutivo tasado en 2,4 millones de dólares tras vencer a otros 99 pilotos en una competencia grabada en Arabia Saudita.

En una entrevista concedida a Jamaica Observer después de su triunfo, Brown reconoció que tardó en dimensionar lo que había ocurrido. El piloto contó que, al enterarse de que había ganado el avión, pensó: “¿Esto significa que ahora soy millonario?”. También relató que aceptó participar en el desafío sin conocer cuál sería el premio y que esperaba una recompensa mucho menor. “Pensé que serían unos US$100 mil”, recordó.

Durante aquella competencia, los participantes enfrentaron pruebas relacionadas con la aviación, entre ellas arrastrar una aeronave, soportar la fuerza de motores a reacción y lanzarse en paracaídas. La prueba final consistió en mantener una mano apoyada sobre un avión durante más tiempo que el resto de los concursantes.

Tras ganar el desafío, Brown afirmó que planeaba utilizar el premio para impulsar su empresa de formación aeronáutica y ayudar económicamente a sus padres. “Encuentra tu talento y sé el mejor en eso”, expresó entonces al dirigirse a jóvenes interesados en la aviación.

Tras conocerse públicamente su vinculación con la investigación en Paraguay, Brown compartió un mensaje en sus historias. El joven publicó una cita bíblica de Juan 13:7 que dice: “Puede que ahora no entiendas por qué, pero más adelante lo comprenderás”.

Además, aseguró que ese pasaje lo ha acompañado durante años y afirmó que quienes lo conocen saben “quién es realmente” y “lo que haría o no haría”. En el mismo mensaje sostuvo que existen personas que actúan sin preocuparse por las consecuencias de sus acciones sobre los demás y concluyó con la frase: “Dios es el más grande y el tiempo dirá”.

En su descargo, afirmó que quienes lo conocen saben quién es realmente y defendió su reputación Instagram Jabari Stephen Brown

Operativo en Paraguay: incautan 261,6 kilos de cannabis en un jet privado

El sábado 30 de mayo, las autoridades paraguayas interceptaron un avión privado procedente de Miami en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, ubicado en la ciudad de Luque.

Según comunicó la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay a medios locales como Hoy, los agentes detectaron la descarga de varias maletas desde la aeronave hacia un vehículo que tenía como destino la ciudad de Asunción. Durante el procedimiento se incautaron 261,6 kilogramos de marihuana tipo hachís y otras variedades de cannabis de alta pureza.

La institución señaló que se trata de una modalidad conocida en el mercado ilegal como una sustancia “premium”, caracterizada por su elevado contenido de tetrahidrocannabinol (THC), el principal componente psicoactivo del cannabis.

Los detenidos por el jet con cannabis que llegó desde Miami

Brown fue capturado la noche del sábado en un hotel de Asunción y se convirtió en el cuarto ciudadano estadounidense detenido en la causa. Los otros detenidos de nacionalidad estadounidense fueron identificados como Marisol Rivas, de 39 años y oriunda de Nueva York; Troy Anthony Vásquez, de 42 años y procedente de Florida; y David Thomas Wise, de 58 años y residente de California.

Los tres integraban la tripulación de la aeronave junto con Brown. Posteriormente, los cuatro fueron trasladados al Ministerio Público, donde la Fiscalía los imputó por tráfico internacional de drogas.

La Fiscalía paraguaya busca determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados en la operación Instagram Jabari Stephen Brown

La Senad también informó que el ciudadano estonio Keith Siilats sería presuntamente el propietario y piloto de la aeronave incautada. Según datos de inteligencia citados por el organismo, Siilats abandonó Paraguay durante la mañana del sábado, pocas horas antes de la intervención de las autoridades.

Las estimaciones oficiales indican que cada kilo de la sustancia decomisada podría alcanzar un valor cercano a US$14.000. Con base en ese cálculo, la Senad estimó que la carga completa tendría un valor aproximado de US$3,66 millones.

Las autoridades paraguayas mantienen abiertas las investigaciones para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados y reconstruir todos los detalles de la operación.