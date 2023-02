El susto de Susana Giménez: se incendió su casa en Miami

escuchar

La diva de la televisión Susana Giménez vivió esta medianoche una situación de tensión mientras disfrutaba de sus vacaciones en Miami, Estados Unidos, cuando un cortocircuito derivado de una intensa lluvia provocó un incipiente incendio en su casa.

A través de su cuenta oficial de Instagram Susana Giménez se encargó de comunicar qué fue lo que pasó en la mansión que tiene en el estado de Florida y agradeció los mensajes de preocupación de sus seguidores. “Gracias a todos los que se preocuparon por saber cómo estamos”, dijo.

“ Tuvimos en casa un corto circuito eléctrico provocado por la lluvia y un enchufe del jardín” , señaló sobre cómo se inició el incendio. Sin embargo, aclaró que ella y sus amigas estaban despiertas y pudieron dar aviso a los bomberos. “Por suerte nosotras estábamos despiertas y empezamos a sentir humo, llamamos a los bomberos y llegaron inmediatamente”, agregó la conductora.

En ese sentido, reafirmó que “todo fue rápidamente solucionado”, y que pese a no saber cómo trascendió la información, agradeció que no pasó a mayores: “Gracias a Dios no fue más que un susto”, concluyó en el posteo.

Susana, rodeada de afectos

Días atrás, la diva cumplió 79 años y celebró otro año más rodeada de afectos. A través de una publicación que compartió en su cuenta de Instagram, reveló el regalo que recibió y explicó por qué la emocionó tanto. Por esa misma red social, cosechó miles de saludos por parte del mundo de la farándula, sus amigos y sus seguidores.

Giménez es una de las personalidades más queridas de la Argentina y, a pesar de que el año pasado no tuvo su esperado regreso a la televisión de manera semanal, aún sus fans le guardan el mismo cariño de siempre.

En el día de su cumpleaños, la diva publicó un video que le entregó, a modo de regalo Inés Hernández, una de sus amigas. En él se repasan los hechos y trabajos más importantes que tuvo en los últimos años.

“Les comparto un video que me hizo de regalo por mi cumpleaños. Ciento ochenta y seis fotos que resumen los últimos años de trabajo. (Los voy a ir publicando de a poco porque todo junto no entra) ¡Qué placer, ¡cómo nos divertimos!, ¡y cuánto trabajo! No quiero ni pensar las horas que pase maquillándome y peinándome”, redactó Giménez en su publicación, la cual acumuló rápidamente más de 1500 comentarios y 14.000 reproducciones.

