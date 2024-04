Cómo es el buque Cutter James de la Guardia Costera de EE.UU. que llegó a Buenos Aires: la historia detrás de su nombre

Escuchar

El buque Cutter James (WMSL 754) de la Guardia Costera de Estados Unidos llegó este lunes a la Argentina, más precisamente al puerto de la ciudad de Buenos Aires, para realizar una serie de acciones y ejercicios mancomunados entre los equipos de ambos países, con el objetivo de perfeccionar la lucha contra actividades ilícitas en mar abierto, tales como la pesca ilegal. El colosal barco, de 127 metros de largo, inició sus trabajos en 2014 y lleva el nombre de uno de los rescatistas más importantes de EE.UU.

El Cutter James llegó a la Argentina para realizar actividades de entrenamiento www.facebook.com/USCGCJames

En el recibimiento del buque estuvo el presidente Javier Milei, acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el director de la Prefectura Naval, prefecto nacional Naval Guillermo Giménez Pérez. La embarcación permanecerá anclada en la ciudad hasta el viernes por la mañana.

Así es el buque estadounidense USCG Cutter James

Según explica la embajada de Estados Unidos en Argentina, el Cutter James cuenta con una dotación de 150 hombres y mujeres, lo que lo convierte en “uno de los barcos más grandes y tecnológicamente avanzados de la flota de la Guardia Costera de Estados Unidos”. Su construcción comenzó en septiembre de 2011 en el estado de Mississippi y se invirtieron alrededor de 482 millones de dólares.

El diseño del buque “proporciona un mejor comportamiento en el mar, mayores velocidades de tránsito sostenidas, mayor resistencia y alcance, y la capacidad de arrojar y recuperar de popa embarcaciones pequeñas, así como también proporciona instalaciones de apoyo a la aviación y una cubierta para helicópteros y vehículos aéreos no tripulados”, detallaron desde la embajada.

El colosal barco de 127 metros de largo inició sus trabajos en 2014 atlanticarea.uscg.mil

La tripulación del Cutter James se dedica a misiones que incluyen “el combate al tráfico de drogas y la vigilancia de actividades de pesca ilegal, no reportada y no regulada en el Atlántico”. Las autoridades destacaron que “su trabajo no solo apoya las necesidades de Estados Unidos, sino que también contribuye a la estabilidad y seguridad regional”. Para estas tareas se encuentra equipado con radares de búsqueda aérea, en superficie y de incendios. Además, cuenta con un sistema de guerra electrónica y distintos armamentos.

Este buque tiene su base en Portsmouth, Virginia, y se encuentra bajo el comando del Área Atlántica de la Guardia Costera de Estados Unidos. Por su participación en la lucha contra el narcotráfico, desde la embajada sostuvieron que brindará “una oportunidad para el aprendizaje compartido y una mayor cooperación entre la Guardia Costera de EE.UU. y sus contrapartes argentinas, para fortalecer el vínculo a través de compromisos prácticos y tácticos”.

Quién fue Cutter James, El hombre detrás del nombre del buque

En el portal oficial de la Guardia Costera de Estados Unidos, subsección Área Atlántica, se puede leer que Joshua James fue “probablemente el rescatista más célebre del mundo, y se le atribuye haber salvado cientos de vidas desde los 15 años, cuando se unió por primera vez a la Sociedad Humanitaria de Massachusetts, hasta su muerte a la edad de 75 años”.

Joshua James, el rescatista al que homenajea el barco atlanticarea.uscg.mil

La profesión de James era acarrear, aligerar y transportar mercancías, al igual que lo habían hecho su padre y sus hermanos. Entró en el negocio marítimo a los 25 años y permaneció allí hasta los 62, cuando se convirtió en rescatista a tiempo completo en el Servicio de Salvamento de Estados Unidos. Muchos de los relatos sobre sus hazañas fueron transmitidos boca a boca, ya que un incendio en la Sociedad Protectora de Animales de Massachusetts hizo que se perdieran muchos registros oficiales.

James falleció en el trabajo a principios del siglo XX, más precisamente en marzo de 1902. La Guardia Costera comenta que unos días antes, toda una tripulación (excepto una persona) murió en un rescate y eso hizo que el héroe tomara la determinación de mejorar el entrenamiento de sus compañeros. A sus 75 años, los llevó a realizar tareas en medio de un vendaval y, cuando regresó a la costa, cayó en la arena “satisfecho con el barco y con su dotación”, cuentan desde la institución. En su lápida se lee la frase: “Nadie tiene más amor que un hombre que da la vida por sus amigos”.