Ganó La Casa de los Famosos en 2022 y revela cuál es su participante favorito para la final de este lunes 20 de mayo

Este lunes 20 de mayo llega a su final La Casa de los Famosos 4, un reality que reunió a celebridades de la televisión, el mundo del deporte y las redes sociales. En sus ediciones anteriores, el popular programa de televisión coronó a tres triunfadores. En 2022, una actriz mexicana se llevó el cotizado premio y ahora reveló cuál es su participante favorito para esta cuarta temporada.

El reality show de la cadena Telemundo comenzó en 2021, cuando la exreina de belleza, Alicia Machado, se llevó la corona. Mientras que en agosto de 2022 fue la cantante y actriz Ivonne Montero la que ganó la competencia y se hizo de todo el dinero en juego. En esa temporada, Salvador Zerboni e Ignacio Casano ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Ivonne Montero le dedicó el triunfo en La Casa de los Famosos a su hija Antonella

La ganadora de La Casa de los Famosos de 2022 pide votos para este participante

Montero, de 50 años, decidió mostrar su apoyo abiertamente para uno de los participantes. En su cuenta de Instagram, compartió un video este domingo, que ha sumado casi 20.000 “Me gusta”, en el que le pidió a su público votos para Rodrigo Romeh, el fisicoculturista de origen mexicano que llegó a la final, en la que lo acompañan: Lupillo Rivera, Maripily Rivera, Alana Lliteras y Geraldine Bazán.

En el clip, la actriz dijo: “Es momento de pedir votos masivos para mi querido Romeh en La Casa de los Famosos, ya estamos en la final. Vengan esas votaciones, vamos con todo a apoyar a nuestro querido Romeh para que sea el ganador. Sería el primer hombre ganador. Está increíble, me encanta la idea, su participación y estoy con él”.

“Venga, Romeh, con todo, acá estamos afuera apoyándote muchísimo para que ganes esta cuarta temporada de La Casa de los Famosos. Sería muy merecido. Un beso grande a todos sus fans y aquí estamos para que este muchacho pueda ganar este extraordinario reality”, agregó.

Ivonne Montero apoyaba a Thalí García

En una interacción con su público en redes sociales, en abril de este año, la ganadora del reality en 2022 ya había manifestado su preferencia por Romeh. Sin embargo, también explicó que, en un principio, su favorita para llevarse la corona era Thalí García, quien fue descalificada por abandonar las instalaciones el pasado 14 de febrero, para luego sostener una serie de polémicas declaraciones en contra de la cadena de televisión responsable del programa.

“A Thalí la quiero mucho, la conozco desde hace muchos años, trabajamos juntas y ella es una chava que tiene un carácter muy fuerte y es muy clara con sus ideas y convicciones. No es de las que se queda callada, es la que se defiende, entonces para mí era ella una pieza importante dentro de la casa y con muchas posibilidades de ganar”, preciso hace unos meses.

Luego de la salida de García, Montero se inclinó por el fisicoculturista originario de México. En una transmisión en vivo que hizo con sus seguidores, la actriz comentó: “Quien me gusta mucho es Romeh. La verdad es que se me hace un chavo muy educado, es muy claro. Al principio lo veía como muy tranquilo, como que no brillaba y de repente empezó a tomar fuerza y me gustaron muchísimo ciertos enfrentamientos que tuvo con Maripily”. De convertirse en ganador este lunes, el mexicano se llevaría el premio de US$200 mil.

