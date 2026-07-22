Es guatemalteco, tiene 25 años y fue arrestado por el ICE de forma violenta: “Le habían sacado sus dientes”

Un migrante guatemalteco de 25 años fue arrestado en Georgia por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de forma violenta en un episodio que causó conmoción en la comunidad migrante. Durante un operativo masivo, el joven sufrió graves lesiones físicas, con fracturas faciales y pérdida de piezas dentales.

Arresto del ICE en Doraville: cómo resultó herido Marco Antonio Roblero Pérez

Marco Antonio Roblero Pérez, un joven guatemalteco de 25 años, sufrió heridas de gravedad que incluyen una fractura de nariz, dientes rotos y múltiples hematomas tras un arresto violento por parte de funcionarios migratorios en Atlanta, en Georgia.

El incidente se produjo en una estación de servicio de Doraville el sábado 18 de julio, cuando fue detenido junto con tres compañeros de trabajo cerca de las 8 hs.

El ICE detuvo al joven guatemalteco de 25 años en una estación de servicio junto con otros trabajadores Imagen ilustrativa generada con ia

De acuerdo con el testimonio de los allegados citado por N+ Univision, los hombres iban en una camioneta de jardinería y fueron interceptados por patrullas del ICE. Al verse rodeados, se bajaron del vehículo e intentaron huir a pie, pero entonces los agentes comenzaron a disparar con pistolas eléctricas.

A causa de este accionar, Roblero cayó de frente contra el pavimento, lo que le provocó las lesiones faciales y dejó un rastro de sangre en el lugar. Además, según sus allegados, los oficiales lo golpearon en el rostro.

“Cayó al suelo y se subieron encima de él. Le golpearon la cara y también lo electrocutaron”, detalló Jennifer Pérez, una de sus primas.

Más de dos horas después del incidente, sus familiares lo encontraron en el hospital, donde él relató entre lágrimas que sentía mucho dolor y dificultad para respirar.

Fractura nasal y dientes rotos: las lesiones denunciadas tras el operativo del ICE

Tras la detención migratoria, el migrante fue atendido por paramédicos que lo derivaron a un hospital cercano, en donde trataron sus heridas.

La familia del joven guatemalteco denunció que fue dado de alta y trasladado a un centro de detención migratoria del ICE en menos de 24 horas pese a tener lesiones severas Fotomontaje generado con IA

Cuando pudieron visitarlo en el centro de cuidados médicos, los familiares lo encontraron con el rostro ensangrentado. "Empezó a llorar, a decir que le dolía mucho su cara, que le habían sacado sus dientes, que le costaba respirar", relató Jackie Escalante, otra prima del joven.

La primera visita en el hospital dejó conmocionados a sus allegados, que luego perdieron contacto con Roblero, según relataron. A pesar de la severidad de sus lesiones, la familia denuncia que fue dado de alta y trasladado a un centro de detención migratoria en menos de 24 horas.

Mientras que el ICE sostiene que la detención fue justificada, los conocidos del migrante aseguran que residía hace seis años en Estados Unidos y contaba con un estatus migratorio regular.

Dónde está Marco Antonio Roblero Pérez tras quedar bajo custodia del ICE

El traslado a un centro de detención dejó con más dudas e inquietudes a sus allegados.

“Dijo que ya estaba en una detención del ICE. No sabía dónde estaba, pero estaba a treshoras de aquí... hemos intentado buscarlo, pero no hemos encontrado nada", expresó Jennifer Pérez.

Según sus familiares, ya pasaron más de 48 horas desde que lo vieron por última vez custodiado por agentes en el hospital y aún desconocen su paradero exacto.

De acuerdo con Univisión, la agencia confirmó el operativo y justificó el uso de la fuerza al alegar que el joven intentó huir desobedeciendo órdenes y corrió hacia una vía de alto tráfico. En esa línea, afirmaron que sus agentes actuaron conforme a los protocolos y entrenamientos establecidos.

Asimismo, el Consulado de Guatemala en Atlanta informó que está al tanto del caso y dará seguimiento tanto a su situación legal como a su estado de salud.

De los tres trabajadores que acompañaban a Roblero, dos también fueron puestos bajo custodia federal, mientras que uno logró escapar.

La violenta detención del joven ocurre mientras el ICE lleva a cabo un operativo migratorio de alto alcance en Georgia, en tanto la denuncia de uso excesivo de la fuerza aumenta la preocupación de la comunidad migrante en el área.