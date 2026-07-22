El Departamento de Estado publicó el Boletín de Visas de agosto 2026: fechas y qué deben saber los migrantes

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos publicó el Boletín de Visas de agosto de 2026, el documento que determina qué solicitantes de residencia permanente pueden continuar con sus trámites según su fecha de prioridad. La actualización incluye movimientos en categorías familiares, laborales y del programa de visas de diversidad, por lo que miles de inmigrantes deberán verificar si sus casos avanzan durante ese mes.

Boletín de Visas de agosto de 2026: fechas F1, F2A, F2B, F3 y F4

Según la publicación oficial de la entidad, se confirma que, salvo indicación contraria del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés), quienes presenten solicitudes de ajuste de estatus deberán utilizar la tabla de Fechas de Acción Final para determinar si pueden continuar con el proceso durante agosto.

Cómo descargar los formularios actualizados para los trámites de visas con el Uscis

Entre las categorías patrocinadas por familiares, una de las más relevantes sigue siendo la F2A, destinada a cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de residentes permanentes. Los plazos de elegibilidad vigentes quedaron de la siguiente manera:

F1: hijos solteros de ciudadanos estadounidenses — 15 de diciembre de 2018 .

hijos solteros de ciudadanos estadounidenses — . F2A: cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de residentes permanentes — 22 de julio de 2026 para la mayoría de los países ( 22 de julio para México )

cónyuges e hijos solteros menores de 21 años de residentes permanentes — para la mayoría de los países ( ) F2B: hijos solteros mayores de 21 años de residentes permanentes — 1° de enero de 2018 .

hijos solteros mayores de 21 años de residentes permanentes — . F3: hijos casados de ciudadanos estadounidenses — 15 de mayo de 2012 .

hijos casados de ciudadanos estadounidenses — . F4: hermanos de ciudadanos estadounidenses — 1 de septiembre de 2009.

México, Filipinas, India y China tienen fechas diferenciadas en determinadas categorías debido a los límites por país y la demanda acumulada.

Green card por empleo: fechas EB-1, EB-2, EB-3 y EB-5 en agosto de 2026

El Boletín de Visas también actualizó las categorías de inmigración basadas en empleo. Entre los cambios se destacan:

EB-1 permanece sin fecha de corte para la mayoría de los países.

permanece sin fecha de corte para la mayoría de los países. EB-2 continúa sin fecha límite para la mayoría de los solicitantes (a excepción de India, que figura como “No disponible”), aunque el DOS advirtió que podrían registrarse retrocesos en los próximos meses debido al aumento de la demanda.

continúa sin fecha límite para la mayoría de los solicitantes (a excepción de India, que figura como “No disponible”), aunque el DOS advirtió que podrían registrarse retrocesos en los próximos meses debido al aumento de la demanda. EB-3 presenta una fecha de acción final del 1° de septiembre de 2024 para la mayoría de los países.

presenta una fecha de acción final del para la mayoría de los países. En la categoría EB-5 para inversionistas, varias clasificaciones continúan como Current, lo que significa que existen visas disponibles sin listas de espera.

Además, el gobierno advirtió que la elevada demanda de visas para ciudadanos de India en la categoría EB-1 podría provocar que esa clasificación quede temporalmente no disponible antes de que concluya el año fiscal.

Existen varias categorías de elegibilidad para obtener la green card, entre ellas el parentesco familiar, empleo, asilo y la lotería de visas Freepick

Lotería de visas DV-2026: números de corte por región para agosto

El boletín también incluye las cifras correspondientes al programa de Visas de Diversidad (DV-2026). Las autoridades recordaron que los beneficiarios seleccionados solo podrán recibir sus visas hasta el 30 de septiembre de 2026, fecha en la que finaliza el año fiscal correspondiente.

Para agosto, los números de corte quedaron establecidos en:

África: 60.000

60.000 Asia: 40.000

40.000 Europa: 29.000

29.000 Oceanía: 2050

2050 Sudamérica y el Caribe: 4000

El boletín también incluye las cifras correspondientes al programa de Visas de Diversidad (DV-2026) Imagen creada con IA

Green card: el DOS anticipa posibles retrocesos y categorías sin cupos

El gobierno federal señaló que las fechas podrían modificarse nuevamente durante los próximos meses. Según explicó el Departamento de Estado, algunas categorías podrían experimentar retrocesos o incluso quedar temporalmente no disponibles si se alcanzan los límites anuales de emisión de visas establecidos por la ley migratoria.

Antes de presentar una solicitud relacionada con la green card, los inmigrantes deben verificar su categoría, su fecha de prioridad y la tabla correspondiente del Boletín de Visas para confirmar si su caso puede continuar durante agosto.