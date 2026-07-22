Trayectoria del huracán Fausto: la primera tormenta que llegará a categoría 2 en esta temporada 2026

El huracán Fausto continuará fortaleciéndose en el océano Pacífico, mientras la tormenta tropical Bertha avanzará lentamente por la costa del golfo de México, con lluvias, vientos y crecidas costeras. Otro foco de preocupación se concentrará en el Atlántico Medio, donde las precipitaciones persistentes elevarán el riesgo de inundación repentina.

Huracán Fausto en el Pacífico: trayectoria y posible llegada a categoría 2

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que el huracán Fausto continuará fortaleciéndose durante las próximas horas y se perfila como el primer ciclón de la temporada 2026 en alcanzar la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson.

Satélite De La NOAA Hoy

Según el NHC, las estimaciones de intensidad por satélite mostraron una tendencia sostenida al fortalecimiento durante las últimas horas. Las estimaciones de intensidad por satélite situaron los vientos en 74 millas por hora (119 km/h).

El pronóstico oficial indica que el sistema continuará desplazándose hacia el oeste-noroeste, guiado por el borde sur de una cresta subtropical ubicada al norte. A medida que ese sistema de alta presión se fortalezca y se expanda hacia el oeste durante los próximos días, el huracán mantendrá una trayectoria similar durante todo el período de pronóstico.

El Centro Nacional de Huracanes explicó que Fausto se desplaza actualmente sobre aguas cálidas, en un ambiente con cizalladura del viento entre ligera y moderada, y abundante humedad en niveles medios de la atmósfera, condiciones que favorecerán un fortalecimiento adicional.

Sin embargo, a medida que avance sobre aguas progresivamente más frías durante las próximas 36 horas, el sistema comenzará a encontrar un entorno menos favorable. A esto se sumará una disminución gradual de la humedad en niveles medios, por lo que el organismo prevé que, tras alcanzar su máxima intensidad, el ciclón inicie un debilitamiento paulatino hacia el final del jueves o el comienzo del viernes.

Tormenta tropical Bertha avanza por el golfo: alertas desde Florida hasta Texas

De acuerdo con el NHC, la tormenta tropical Bertha continuará desplazándose lentamente hacia el oeste durante este miércoles y se espera que toque tierra en el sureste de Louisiana durante la tarde o la noche.

El sistema mantendrá condiciones propias de una tormenta tropical desde el extremo occidental del Panhandle de Florida hasta parte del litoral de Louisiana, donde permanecerán vigentes advertencias por vientos y por inundaciones costeras.

Según el NHC, durante la mañana el centro de Bertha estará ubicado aproximadamente a 50 millas (80 kilómetros) al este-sureste de la desembocadura del río Mississippi, con vientos máximos sostenidos de 50 millas por hora (80 km/h) y un desplazamiento hacia el oeste de apenas cinco millas por hora (8 km/h).

Las advertencias por tormenta tropical abarcarán desde la línea entre los condados de Okaloosa y Walton, en Florida, hasta Morgan City, en Louisiana, además de Nueva Orleans y el lago Pontchartrain.

Un frente frío semiestacionario incrementará drásticamente el peligro de inundaciones repentinas desde la región costera de Virginia hasta las Carolinas debido a lluvias persistentes NWS

Bertha dejará lluvias e inundaciones en la costa del Golfo

Según Fox Weather, la distribución de las lluvias será desigual debido a la estructura asimétrica de Bertha. La mayor parte de las precipitaciones permanecerá sobre el lado sur del sistema, principalmente sobre el Golfo de México, aunque las bandas externas descargarán chaparrones intensos sobre sectores costeros e interiores de Florida, Alabama, Mississippi y Louisiana.

Los acumulados previstos alcanzarán entre dos y cuatro pulgadas (cinco y diez centímetros) hasta mediados de la semana, con registros aislados superiores. Debido a la intensidad de los aguaceros en períodos cortos, existirán condiciones favorables para el desarrollo de inundaciones repentinas de baja magnitud, especialmente en áreas urbanas y de drenaje deficiente.

Los modelos de pronóstico también anticipan que, tras ingresar en tierra, Bertha perderá intensidad de manera gradual. Sin embargo, parte de las proyecciones indican que el sistema podría volver a emerger sobre el golfo mientras se aproxima a Texas, donde posteriormente podría dejar áreas aisladas de lluvia, aunque sin un episodio de precipitaciones generalizadas.

El Centro de Predicción de Tormentas estableció un riesgo leve de fenómenos severos capaces de generar ráfagas dañinas y algún tornado aislado en Virginia, Maryland y zonas de Nueva Inglaterra SPC

El Atlántico Medio tendrá el mayor riesgo de crecidas repentinas

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) informó que el frente frío responsable de las tormentas severas registradas durante la jornada anterior continuará desplazándose lentamente hacia los Apalaches del sur.

Ese movimiento favorecerá la formación repetida de tormentas sobre una misma zona, incrementando significativamente el peligro de inundaciones repentinas.

Las condiciones más críticas se concentrarán desde la región costera de Virginia hasta las Carolinas, donde la abundante humedad disponible permitirá que las tormentas produzcan lluvias intensas durante este miércoles y también el jueves.

El riesgo de tormentas severas continuará en varias regiones

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés) mantendrá un riesgo leve de tormentas severas sobre el sur del Atlántico Medio. Las áreas con mayor probabilidad de fenómenos intensos comprenderán parte de Virginia, el este de Maryland y sectores cercanos de la península de Delmarva.

El organismo explicó que el frente frío perderá velocidad cerca de la cadena montañosa Blue Ridge, lo que favorecerá el desarrollo de tormentas durante la tarde.

Aunque persisten algunas incertidumbres sobre la evolución de la nubosidad y las precipitaciones, el ambiente será favorable para tormentas organizadas capaces de generar ráfagas de viento dañinas y, de manera aislada, uno o dos tornados.

En Nueva Inglaterra, otro frente frío impulsará tormentas dispersas durante la tarde, especialmente sobre Nuevo Hampshire y Maine. Allí también existirán condiciones para ráfagas intensas de viento, caída aislada de granizo y la posibilidad de algún tornado aislado, aunque la confianza en un episodio más generalizado de tiempo severo seguirá siendo limitada.

El riesgo de ráfagas severas también alcanzará sectores de las Altas Llanuras centrales y partes del centro de Oregón, donde el fuerte calentamiento de la superficie favorecerá el desarrollo de tormentas capaces de producir vientos intensos.

Virginia Occidental continuará afectada tras las lluvias extremas

Según Fox Weather, las consecuencias de las lluvias registradas el martes serán visibles este miércoles en Virginia Occidental, donde persistirán las tareas de emergencia después de un episodio de inundaciones catastróficas.

Más de siete pulgadas (18 centímetros) de lluvia cayeron en sectores del centro-norte del estado en aproximadamente seis horas, lo que motivó la emisión de una emergencia por inundación repentina por parte del NWS.

Las autoridades respondieron a cientos de pedidos de asistencia, realizaron múltiples rescates acuáticos y mantuvieron cerrada parte de la autopista interestatal 79 debido al avance del agua.

El gobernador Patrick Morrisey declaró el estado de emergencia en los 55 condados de Virginia Occidental y ordenó el despliegue de 100 integrantes de la Guardia Nacional hacia las zonas más afectadas.

En el área de Buckhannon, el arroyo Sand Run alcanzó un nivel récord superior a 10,63 pies (3,24 metros), y superó ampliamente la marca histórica establecida en 1985.