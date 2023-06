Cómo es la comunidad de Oregon con casas desde 650 dólares

escuchar

Las tiny houses o casas diminutas parecen haberse puesto de moda en los últimos años, con cada vez más historias de personas que deciden vivir en espacios reducidos por varias razones, entre las que resaltan la dificultad para adquirir una vivienda estándar o por ahorro y minimalismo. En Oregon, en la ciudad de Waldport, una comunidad de estas pequeñas viviendas alquila su espacio frente a la playa por entre 650 y 750 dólares al mes, que incluyen wifi y estacionamiento sin costo adicional.

Fundada en 2018, Tiny Tranquility cuenta con 43 lugares para casas minimalistas y portátiles, acordes para quienes se apuntan a este estilo de vida. Cualquier persona que tenga un remolque, vehículo recreativo o casa diminuta puede instalarse por un precio que ya incluye las conexiones de agua, electricidad o alcantarillado. La condición es que tienen que permanecer ahí por un mínimo de un mes, en tanto que los que deseen más tiempo pagarán menos de alquiler.

Tiny Tranquility es una comunidad ubicada en Oregon, Estados Unidos Tiny Tranquility - Tiny House & Vintage Trailer Park/Facebook

El dinero da el derecho de establecerse en una parte de tierra asignada. Ahí, los residentes pueden construir su propia mini casa, que no se incluye en el gasto. Uno de los aspectos que hace que la idea de quedarse sea atractiva es la amplia gama de servicios y espacios a los que se pueden acceder.

Fuera de sus casas portátiles, la comunidad tiene áreas comunes para residentes, como una cabaña con lavandería, sala de tv, mesa de ping-pong, de billar, estufa y hasta una biblioteca. Asimismo, hay un invernadero, huerto comunitario, lugares para las bicicletas, un parque especial para perros, una zona al aire libre y una gran cocina, así como tres remolques antiguos disponibles para alquilar por Airbnb para estancias más cortas.

Tiny Tranquility es una comunidad ubicada en Oregon, Estados Unidos Tiny Tranquility - Tiny House & Vintage Trailer Park/Facebook

Según describe The New York Post, esta comunidad fue un éxito desde su inauguración en 2018. Por eso, su propietario, Josh Palmer, planea replicar Tiny Tranquility en el futuro. “He pensado en hacer un segundo parque, no tengo ningún plan en particular en este momento, pero vi algunas propiedades”, afirmó en una entrevista en 2020 con el sitio Tiny House Giant Journey

Otra comunidad de casas pequeñas en EE.UU.

Esta comunidad de Oregon no es la única de casas pequeñas en Estados Unidos. A las afueras de Austin, Texas, se encuentra Mobile Loaves and Fishes, con 28 espacios. En este caso, los residentes son personas que antes no tenían casa y ahora pagan US$225 al mes por sus propiedades amuebladas.

Además de estas opciones, los que quieran tener su propia casita pueden comprarla en Estados Unidos ya prefabricada o hacerla desde cero. El precio promedio en 2019, según retomó Insider en un artículo, era de US$59.884 dólares. No obstante, algunos habitantes las construyeron por menos de US$10.000. Las diferencias dependen de la ubicación, materiales y mano de obra. A su vez, hay que tener en cuenta el aumento de precio por la inflación.

Tiny Tranquility es una comunidad ubicada en Oregon, Estados Unidos Tiny Tranquility - Tiny House & Vintage Trailer Park/Facebook

Estas casas aprovechan al máximo cada centímetro del espacio interior y para algunos pueden parecerse a casitas de juegos. “Representan una versión diferente de lo que se necesita para hacer felices a los estadounidenses”, publicó el Washington Post en un artículo de 2022.

Las casas diminutas tuvieron un fuerte eco en EE.UU por primera vez cuando la Tumbleweed Tiny House Co., ahora con sede en Santa Rosa, California, lanzó el concepto en 2000. Luego, apareció en diferentes publicaciones nacionales y empezaron a haber algunos blogs dedicados los “amantes de los espacios diminutos”.

“Son una declaración de que nadie tiene que estar atrapado en una hipoteca que no puede pagar en una casa que es demasiado grande para ellos de todos modos”, señaló al mismo medio Amy Lynch, consultora de BridgeWorks, una empresa con sede en Minneapolis que estudia las tendencias generacionales. Lynch afirmó que las casas diminutas marcaron el final de la historia de amor de Estados Unidos con las propiedades enormes.

LA NACION