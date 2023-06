Su jefe quiso vengarse pagándole la indemnización con centavos, ahora enfrentará a la justicia

escuchar

En enero de 2021, un hombre demandó a su antiguo jefe por no haberle pagado su último sueldo. Como respuesta, el exempleador se burló de él y le dejó más de 91 mil centavos aceitosos en la puerta de su vivienda. El caso provocó que las autoridades del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (DOL, por sus siglas en inglés) iniciaran una investigación, que concluyó en una multa de casi US$40.000 pagaderos en concepto de salarios atrasados, además de daños y perjuicios.

Andreas Flaten, originario de Fayetteville, Georgia, renunció a su trabajo en un taller de automóviles, cuyo propietario era Miles Walker, y no recibió su cheque final, por lo que pidió apoyo a las autoridades. Sin embargo, eso no fue suficiente para que le entregaran el dinero que le correspondía. Cuando el DOL se puso en contacto con Walker, este aseguró que “no pagaría ni un céntimo”. Luego arrojó los miles de centavos en la vivienda de su exempleado y también le dejó una copia de su nómina, al lado de un “inapropiado mensaje”.

Miles Walker, propietario del negocio, debe pagar 40 mil dólares por sus acciones Captura de pantalla/NBC15

Recientemente, el DOL retomó el caso y aseguró que las acciones del empleador no solo eran “mezquinas” sino que también constituían una represalia legal. Entonces, realizaron una investigación más profunda y descubrieron que el taller de automóviles había estafado a sus trabajadores en varias ocasiones. La demanda, a la que tuvo acceso Insider, detalla que la compañía no pagó “repetida y deliberadamente, por horas extras, sino que se estableció una tarifa fija de pago, independientemente de si alguien trabajó más de 40 horas en una semana”. Debido a esto, Walker fue condenado a pagar US$19.967 en salarios atrasados y otros US$19.967 dólares en concepto de daños y perjuicios.

El DOL también ordenó al imputado “no amenazar o intimidar, ni tomar represalias en contra de sus actuales o antiguos empleados, ya sea a través de insultos físicos o verbales”. Además, fue obligado a retirar cualquier imagen o referencia de Flaten en su sitio web, dado que en el pasado compartió una publicación en la que se jactaba de su truco de los centavos.

Andreas Flaten trabajaba en el taller A OK Walker Autoworks, ubicado en Peachtree, Georgia Google Maps

“No te quedes callado”, el consejo de un empleado

Flaten explicó al medio citado que jamás creyó que pudiera solucionar el problema con Walker, y menos por la vía legal. “Honestamente, no pensé que se haría nada”, reconoció. Sin embargo, las acciones de los funcionarios del DOL le devolvieron parte de su fe en el gobierno, dijo. Ahora cree que su caso podría servir de inspiración para otras personas que pasan por situaciones similares, a quienes invitó a tomar las acciones correspondientes. “No deberían tener miedo de comunicarse. Hablen, no se queden callados, porque si no hacen nada, les seguirá pasando”, enfatizó.

También agregó que en ningún momento se sintió “demasiado molesto” por las acciones de su exempleador y que tomó la situación con calma, incluso cuando descubrió los centavos frente a su casa. Explicó que no pretendía enfrentarlo personalmente y que sabía que lo mejor era no prestarle atención a sus provocaciones. “A esas personas simplemente tienes que ignorarlas, tal como si fueran un niño enojado”, señaló.

