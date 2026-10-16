Cómo fue la masacre en una escuela de EE.UU. y qué se sabe del civil que abatió al tirador

OREGON.– Cuatro personas, entre ellas tres niños, murieron el jueves en un tiroteo en una escuela primaria de Bend, Oregon, Estados Unidos. El atacante, un adolescente de 16 años, fue abatido por una persona armada de la comunidad escolar que lo enfrentó dentro del establecimiento. Otras dos personas, un niño de 7 años y una docente de 54, resultaron gravemente heridas.

Las autoridades intentan esclarecer las circunstancias del ataque y determinar si el agresor tenía algún vínculo con la institución.

UPDATE: New footage shows the bystander who killed the Silver Rail Elementary School shooter in Bend, Oregon describing how close he came to being shot himself.



Five dead in Wednesday's attack, including 3 children, a teacher, and the shooter.



— CNN, Washington Post https://t.co/C6q7WOSvyf pic.twitter.com/5UGwu275CW — EzeNews (@EzeBets) October 16, 2026

Cómo comenzó el ataque y qué ocurrió en los primeros minutos

La Policía de Bend recibió la primera llamada de emergencia a las 12.59 del jueves, hora local. Una persona que se encontraba dentro de un vehículo denunció que alguien le había disparado varias veces con un arma larga, según informó el jefe policial Mike Krantz.

En los minutos siguientes, las autoridades recibieron decenas de alertas sobre la presencia de un individuo armado en Silver Rail Elementary School. A las 13, los servicios de emergencia notificaron a las fuerzas de seguridad y, apenas un minuto después, la escuela activó el protocolo de confinamiento.

Los primeros agentes llegaron a las 13.02. Poco después, informaron que el sospechoso había muerto. Cientos de efectivos de distintas localidades del centro de Oregon participaron del operativo.

Quién era el atacante y cómo ingresó en la escuela

El agresor era un adolescente de 16 años que residía en Bend. Según explicó Krantz, logró ingresar en el establecimiento después de disparar con un arma larga contra puertas que se encontraban cerradas.

La Policía no difundió su identidad ni estableció si tenía alguna relación con la escuela. Tampoco precisó qué tipo de arma utilizó, cómo la consiguió ni cuántos disparos efectuó.

Personas se reúnen ante un altar improvisado en homenaje a las víctimas del tiroteo en la escuela primaria Silver Rail, en Bend, Oregon PAYTON BRUNI - AFP

Quién abatió al sospechoso y cómo intervino

Uno de los aspectos más llamativos del caso fue la intervención de una persona armada que vio al adolescente entrar en la escuela, decidió enfrentarlo dentro del edificio y terminó abatiéndolo.

Las autoridades no identificaron a esa persona ni aclararon si formaba parte del personal escolar o si mantenía algún otro vínculo con la institución.

La gobernadora de Oregon, Tina Kotek, elogió su actuación y sostuvo que permitió evitar más víctimas.

As we learn more about the tragic event at Silver Rail Elementary in Bend today, we must come together and support each other, neighbor to neighbor, Oregonian to Oregonian. No community should have to live through this day. — Governor Tina Kotek (@GovTinaKotek) October 15, 2026

“Intervino heroicamente para evitar nuevas pérdidas de vidas”, afirmó. “Tus acciones conllevan una pesada carga emocional, y solo quiero que sepas que mis pensamientos también están contigo”, agregó.

La docente de Silver Rail Elementary Kathy Sheil Smith también destacó su intervención. Contó que vio al sospechoso ingresar desde la ventana de su aula y que inmediatamente llamó a la oficina de la escuela para alertar sobre el peligro.

Un cordón policial rodea la escuela primaria Silver Rail, escenario de un tiroteo en Bend, Oregon Joe Kline - FR159178 AP

“Esa persona vio algo, hizo algo, y eso requirió su propio coraje”, declaró a Fox 12 KPTV. “Solo estoy agradecida de que haya podido reducir al sospechoso”, añadió.

Quiénes son las víctimas y cuál es el estado de los heridos

Las autoridades confirmaron que tres niños de 5, 8 y 11 años y una docente murieron durante el ataque. Además, un alumno de 7 años y una empleada de la institución de 54 sufrieron heridas graves y fueron trasladados a un hospital.

Hasta el momento, la Policía no divulgó las identidades de las víctimas ni informó la edad de la docente fallecida.

Dara Crawford llora durante una vigilia con velas en homenaje a las víctimas del tiroteo en la escuela primaria Silver Rail, en Bend, Oregon Eli Imadali - Oregon Public Broadcasting

Según The Washington Post, se trata de la décima matanza masiva registrada en una escuela primaria o secundaria de Estados Unidos desde 2006. El niño de 5 años fallecido en Oregon es la víctima de menor edad entre esos episodios.

La escuela, que cuenta con unos 400 alumnos desde jardín de infantes hasta quinto grado y aproximadamente 40 empleados, quedó rodeada de patrulleros y equipos de emergencia.

Mientras avanzaba el operativo, cientos de padres y familiares aguardaban noticias en las inmediaciones. Algunos estudiantes lograron comunicarse con sus familias mediante relojes inteligentes, según informó el diario local The Bulletin.

Personas participan de una vigilia con velas en el parque Drake, en Bend, Oregon, tras el tiroteo en la escuela primaria Silver Rail Eli Imadali - Oregon Public Broadcasting

Una vez confirmada la muerte del atacante, los agentes recorrieron las aulas para asegurar el edificio y evacuar a los estudiantes y docentes. Durante la inspección localizaron a las víctimas fatales y a los heridos.

Krantz señaló que, en agosto, los policías de Bend habían participado de un entrenamiento para responder a amenazas con atacantes activos en una escuela secundaria de la zona.

Como consecuencia del tiroteo, las escuelas de Bend y de La Pine, una ciudad vecina, suspendieron las clases del viernes.

Qué dicen las leyes de Oregon sobre la tenencia de armas

Oregon se encuentra entre los estados con mayores restricciones sobre el acceso a armas de fuego en Estados Unidos. Según la organización Everytown for Gun Safety, ocupa el puesto 12 entre los 50 estados del país por la fortaleza de su legislación.

La normativa contempla verificaciones de antecedentes y requisitos para adquirir armas, además de una autorización para portarlas de manera oculta en espacios públicos.

El estado también aplica una ley conocida como “red flag”, que permite a familiares y fuerzas de seguridad solicitar a un juez que restrinja temporalmente el acceso a armas de una persona considerada en situación de riesgo.

Asimismo, prohíbe los bump stocks, dispositivos que permiten aumentar la velocidad de disparo, y adoptó medidas contra las llamadas armas fantasma, que carecen de números de serie y pueden fabricarse a partir de componentes o mediante impresión 3D.

Otras restricciones, entre ellas una prohibición de cargadores de alta capacidad y nuevas exigencias para la compra de armas, tienen prevista su entrada en vigor el próximo año.

Por su parte, el distrito escolar Bend-La Pine prohíbe a los estudiantes ingresar con armas, incluidas réplicas, y recomienda a las familias mantenerlas guardadas de manera segura.

Agencia AP, The New York Times y The Washington Post