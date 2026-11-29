Tres senadores demócratas buscan limitar los arrestos migratorios en los aeropuertos de Estados Unidos. El proyecto Travel Without Fear Act (ley de viajes sin miedo), presentado el 18 de noviembre por Jacky Rosen, de Nevada, prohibiría que la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) comparta con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) los datos personales de los pasajeros para operativos migratorios civiles y exigiría una orden judicial para arrestar a alguien en un aeropuerto o en sus inmediaciones.

Las medidas que restringirían los arrestos migratorios en aeropuertos

El proyecto lleva el número S. 5753 y tiene como copatrocinadores originales a Alex Padilla, de California, y Tammy Duckworth, de Illinois. Ese mismo día fue girado al Comité Judicial del Senado, según el registro oficial del Congreso.

Videos en redes sociales han destacado el incremento de las detenciones por parte del ICE en los aeropuertos Imagen generada con IA

El ICE amplió los controles migratorios en aeropuertos de Estados Unidos durante 2026 Fotomontaje realizado con IA

Estos son sus puntos principales del Travel Without Fear Act :

Prohíbe “estrictamente” el intercambio de datos personales de viajeros entre la TSA y el ICE para la aplicación civil de la ley migratoria “en un aeropuerto o cerca de él”, incluidos los listados de pasajeros del programa Secure Flight. También cuenta como intercambio pasar esos datos a través de otra agencia.

Fija dos excepciones: una orden judicial para un extranjero determinado y los programas de viajero confiable, como PreCheck y Global Entry, además del programa de exención de visas y su autorización electrónica ESTA.

una orden judicial para un extranjero determinado y los programas de viajero confiable, como PreCheck y Global Entry, además del programa de exención de visas y su autorización electrónica ESTA. Impide al ICE hacer operativos civiles en aeropuertos o cerca de ellos “sin una orden judicial para una persona determinada”.

en aeropuertos o cerca de ellos “sin una orden judicial para una persona determinada”. Obliga a los agentes a llevar una identificación visible a 25 pies (unos 7,6 metros), con la sigla de su agencia y su apellido o número de placa, y prohíbe las máscaras que no sean de uso médico.

visible a 25 pies (unos 7,6 metros), con la sigla de su agencia y su apellido o número de placa, y prohíbe las máscaras que no sean de uso médico. Exige avisar, cuando sea razonablemente posible, a la seguridad del aeropuerto y a la aerolínea antes de detener a alguien en una terminal o puerta de embarque o de bajarlo de un avión.

posible, a la seguridad del aeropuerto y a la aerolínea antes de detener a alguien en una terminal o puerta de embarque o de bajarlo de un avión. Prohíbe al ICE entrar a los sistemas de reservas de las aerolíneas sin orden judicial.

a los sistemas de reservas de las aerolíneas sin orden judicial. Antes de un arresto , los agentes deben comprobar si la persona tiene una solicitud pendiente en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), para no detener a quien está dentro de un período de estadía autorizado.

, los agentes deben comprobar si la persona tiene una solicitud pendiente en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés), para no detener a quien está dentro de un período de estadía autorizado. El ICE debe actualizar su localizador de detenidos en línea dentro de las seis horas posteriores a cada cambio de custodia.

El texto aclara que nada impide al ICE arrestar a extranjeros con condenas penales ni ejecutar órdenes judiciales.

Por qué los senadores demócratas impulsan el proyecto

“Incluso vimos al ICE operar con impunidad dentro de los aeropuertos, sembrando caos y miedo”, afirmó Rosen en el comunicado de presentación.

La senadora mencionó lo ocurrido en julio en el aeropuerto Harry Reid de Las Vegas, donde agentes enmascarados y de civil intentaron arrestar a un hombre mayor que, según ella, no tenía órdenes penales pendientes. “Esa conducta fue completamente inaceptable para cualquier fuerza de seguridad”, dijo a Fox.

Un mes después, agentes de inmigración arrestaron a una mujer embarazada en el mismo aeropuerto.

“Los viajeros internacionales tienen miedo de que los perfilen, los tiren al piso y se los lleven a algún lado”, agregó Rosen ante Nevada Current.

Padilla fue más directo: “El ICE está fuera de control, y estas son normas mínimas para ponerle freno”, afirmó, y enumeró entre ellas “la protección de la información personal de los viajeros y una verificación de las solicitudes pendientes antes de los arrestos”.

Personas con asilo pendiente son algunas de las más expuestas a ser detenidas por el ICE en aeropuertos para vuelos dentro de EE.UU. Fotomontaje generado con IA

El proyecto responde a una práctica documentada. En diciembre de 2025, The New York Times reveló que la TSA entrega al ICE listas de pasajeros varias veces por semana y que el ICE las cruza con su base de personas deportables para enviar agentes al aeropuerto.

En abril de 2026, Reuters informó que más de 31.000 registros de viajeros pasaron de la TSA al ICE y se vincularon con más de 800 arrestos entre el inicio del segundo mandato de Donald Trump y febrero de 2026, aunque la agencia no pudo determinar cuántos ocurrieron dentro de los aeropuertos.

El memorando que formalizó el acuerdo entre ambas agencias, de mayo de 2025, fue publicado en julio de 2026 por la organización American Oversight tras un litigio.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.